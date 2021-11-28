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Гороскоп на завтра 29 ноября 2021: Львам – опасные соблазны, Скорпионам – непредвиденные траты

28 ноября 2021, 13:00

Кому из знаков не стоит делиться личной информацией - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра 29 ноября 2021 / ua.depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 29 ноября 2021 расскажет, кому из знаков стоит опасаться сплетен, а кто может стать жертвой недоброжелателей.

О том, кому из знаков посчастливится сорвать большой куш на этой неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам придется брать ответственность в свои руки и действовать самостоятельно. В понедельник ваши союзники окажутся вовлечены в водоворот своих дел, поэтому нужно рассчитывать на собственные силы. Не стоит связывать себя обязательствами и давать непосильные обещания. Вы можете поддаться стороннему влиянию, о чем вскоре придется пожалеть.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцам необходимо четко распланировать день и придерживаться намеченого. Только в таком случае звезды могут обещать вам успех. Благоприятны новые начинания, не стоит откладывать их реализацию на потом. Во второй половине дня вероятны финансовые проблемы.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам в понедельник будет сложно сохранить спокойствие и рассудительность. Не исключены ссоры с окружающими по пустякам. Работу с документацией и посещение государственных учреждений лучше перенести на более благоприятное время. У мужчин-Близнецов возможны проблемы со старшими родственниками или друзьями.

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Гороскоп на завтра – Рак

В этот день Ракам выпадет шанс решить проблемы, которые долгое время усложняли жизнь. Также хорошо решаются денежные вопросы. Не исключено, что у вас появится дополнительный источник заработка или кто-то преподнесет ценный подарок. Отношения, которые начались в этот день, будут иметь серьезное развитие.

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Гороскоп на завтра – Лев

Начало дня преподнесет Львам прекрасные возможности, которые будут способствовать карьерному росту. Не исключены предложения о выгодном сотрудничестве. В этот день судьба будет испытывать вас соблазнами. Не стоит поддаваться искушениями, они могут быть опасными. Недоброжелатели могут использовать вашу доверчивость в своих целях.

Гороскоп на завтра – Дева

Энергия дня побуждает вас браться за выполнение заданий, которые вы считали вам не по зубам. Вы не боитесь экспериментировать и проявлять изобретательность, и это поможет вам достичь успехов. В личных отношениях возможно появление соперника или соперницы. Эта ситуация продемонстрирует вам, что ваш союз не так прочен, как могло показаться совсем недавно.

Гороскоп на завтра – Весы

Благоприятный день для делового общения. У вас получится заключить выгодную сделку или провести успешные переговоры. Достичь взаимопонимания с окружающими как никогда легко, используйте эту возможность для установления полезных контактов и связей. Новый роман будет развиваться стремительно.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Завтра дела у Скорпионов могут пойти не по плану и могут возникнуть трудности на пути к желаемому. Ваша настойчивость и целеустремленность поможет преодолеть эти препятствия и изменить ситуацию к лучшему. Не исключены крупные непредвиденные расходы, которые могут больно ударить по бюджету. Удачным будет вечернее свидание.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам может улыбнуться удача с самой неожиданной стороны. Успеха можно достичь в сфере, на которую вы даже не рассчитывали. Вы сможете удивить окружающих вашими профессиональными навыками и талантами. Знакомства потребуют больших энергетических затрат, а сны могут сбываться.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогов в этот день будут раздражать пустые разговоры. Однако прервать болтовню вы просто так не сможете – от этих людей будет зависеть очень многое. Не стоит делиться личной информацией и позволять вовлекать себя в сплетни. Чем меньше вы о себе рассказываете, тем лучше. Не исключено, что встреча в этот день будет судьбоносной.

Гороскоп на завтра – Водолей

Ваша нетерпеливость и желание как можно быстрее расправиться с делами может сыграть с вами плохую шутку. Чтобы не допустить серьезных ошибок, необходимо сдерживать свои порывы и не пытаться сделать все и сразу. Сконцентрируйтесь на важном. В вопросах любовных отношений всецело полагайтесь на подсказки интуиции.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Если вы сможете отбросить иллюзии и не дорисовывать желаемую картинку, здраво оценивая ситуацию, появиться шанс быстрее исправить текущее положение вещей. Новые знакомства получат романтическое продолжение, а отношения будут крепкими и гармоничными, наполненными самыми нежными чувствами.

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