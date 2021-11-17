УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемы

17 ноября 2021, 13:00

Кому из знаков нужно опасаться непредвиденных трат - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021
Гороскоп на завтра 18 ноября 2021 / ua.depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 18 ноября расскажет кому из знаков стоит остерегаться отравления, а кому следить за качеством выполненной работы.

О том, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить свое материальное положение на этой неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель.

Гороскоп на завтра – Овен

Не самый простой день для Овнов, но благодаря своему упорству и целеустремленности вам удается преодолевать затруднения и достигать блестящих результатов. Не стоит совершать необязательных покупок, рискуете потратить больше и влезть в долги. Ваша жизненная энергия и обаятельность притягательны для противоположного пола. Отношения, которые начнутся в этот день, будут крепкими.

Гороскоп на завтра – Телец

Ваша впечатлительность может спровоцировать острую реакцию на события, которым в другой день даже не уделили бы внимания. Поддержка родных и близких людей наполнит вас энергией и поднимет настроение. В четверг творческий подход и нестандартные решения помогут вам заработать очки в глазах руководства и обойти своих давних соперников. Неожиданный поворот в личной жизни вас удивит, а потом порадует.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Хороший день для общения, как с друзьями, так и с новыми знакомыми. Ваше обаяние и шарм поможет привлечь на свою сторону единомышленников и влиятельных людей, которые помогут вам достичь поставленных целей. Возможны значительные денежные поступления или ценные подарки. Расслабляться не стоит, работа, которая была сделана спустя рукава, вскоре даст о себе знать.

Реклама

Гороскоп на завтра – Рак

Энергия и решительность Раков не позволяют им сидеть сложа руки. Вы беретесь за выполнение самых сложных задач и добиваетесь успехов. Не сключено, что вас порадует неожиданная встреча со старым другом или человеком из прошлого. В отношениях с родственниками хорошее время для того, чтобы обсудить вопросы, которые ранее вызывали разногласия.

Читайте такжеЦвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

Удачный день для Львов. Ваши планы удастся воплотить в жизнь благодаря бодрому настрою и оптимизму, с которым вы смотрите в будущее. Не лишней окажется совет или помощь от женщины. Смело отправляйтесь за покупками, они вас порадуют и будут удачными. Ваш жизненный потенциал на высоком уровне, идеальное время для начала отношений или зачатия.

Гороскоп на завтра – Дева

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Не исключено, что вы получите прибыль от давно заключенной сделки или вам представится шанс значительно увеличить свои доходы. Идеальный день для подведения итогов и анализа проделанной работы. Девы общительны и легко флиртуют с поклонниками. Однако это может отпугнуть тех, кто настроен серьезно.

Гороскоп на завтра – Весы

Звезды сулят Весам перемены в той сфере жизни, которая особо важна для представителей знака. В профессиональной деятельности проявите осторожность при заключении сделок, малейшая ошибка может привести к серьезным убыткам. Также не исключены непредвиденные траты. Одалживая деньги, не рассчитывайте на то, что их вернут в срок.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам необходимо сосредоточиться на выполнении текущих дел. Вы можете несерьезно к ним относиться, однако не стоит недооценивать эту работу. Ошибки могут быть фатальными и обернуться неприятными последствиями. Новые знакомства в этот день могут оказаться полезными, а люди помогут вам в решении вопроса, который не давал вам покоя. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия и заманчивые предложения.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

Гороскоп на завтра – Стрелец

Спокойствие и рассудительность помогают Стрельцам достичь максимальных результатов. Вы уверенны в своих силах и предпочитаете работать самостоятельно. Принять верное решение помогает интуиция, ее подсказки укажут правильное направление. Во второй половине дня вам придется решать семейные проблемы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Эмоциональный фон ня для Козерогов будет нестабильным, и любая мелочь может вызвать бурю эмоций. Сдерживать свои порывы будет очень сложно, в общении с окружающими сквозит напряжение. Сны в этот день могут быть вещими.

Гороскоп на завтра – Водолей

Все важные дела стоит отложить на более благоприятное время. Могут возникнуть затруднения, которые помешают довести начатое до конца. В четверг вы легко можете поддаваться стороннему влиянию, поэтому не стоит заводить новые знакомства и доверять людям, которых вы недостаточно хорошо знаете. С дорогими покупками лучше не торопиться.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В четверг окружающие будут больше обычного вмешиваться в ваши дела. Это может поначалу вызвать приступ раздражения, однако вскоре вы сможете извлечь из этого пользу. Не исключены внушительные денежные поступления и удачные покупки. Следите за своим питанием, в этот день повышается вероятность отравления.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот деньПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону" Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоОтпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатство Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей Врач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавирусаВрач назвал медпрепарат, который только усложняет лечение коронавируса
13:55

Жесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требования

13:51

Поздравления с днем рождения подруге смс, картинки и красивые пожелания своими словами

13:38

Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовВидео

13:37

В Минздраве рассказали, выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время

13:20

"Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официальноВидео

Реклама
13:03

Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу КиевуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

12:58

Парламент установил штрафы за продажу лекарств детямВидео

12:54

"Большая стройка" отказалась от человекочасов и советских нормативов – Рада приняла закон

12:37

Нацкорпус инициирует проведение вышколов из-за угрозы российской агрессии

12:35

Тело 4-летней девочки лежало в кроватке: под Днепром до смерти избили ребенка

12:27

"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинациюВидео

12:26

Танцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами

12:20

Минздрав назвал шокирующее количество украинцев, не получивших вторую дозу антиковидной вакциныВидео

12:17

Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

12:09

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

11:56

С 22 ноября киевские школьники вернутся за парты

11:43

Битва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по КиевуВидео

11:34

Связали и заклеили рот скотчем: скандал в детсаду на Полтавщине получил неожиданный поворотВидео

11:18

Вакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоны

Реклама
11:17

Зеленский с бокалом пива болел за сборную Украины на Чемпионате мира 2022 в одном из пабов Киева

11:11

Лунный календарь на декабрь 2021: знаки судьбы, большие потери и самый опасный день

11:06

На 25% процентов каждый год: в Нацбанке спрогнозировали, как будет дорожать тариф на свет

10:26

Мигранты пытались прорваться в Польшу: в Варшаве сделали заявление о сроках завершения кризисаВидео

10:25

"Не хочу морить голодом": мать-кукушка из Кривого Рога объяснила, зачем бросила 9 детей под горсоветом

10:00

Врачи назвала симптомы COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую помощьВидео

09:56

Встретим год Тигра с "плюсами": синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

09:37

Войска России у границ Украины: Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры

08:49

Шантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: Европе зимой грозят веерные отключения светаВидео

08:32

Коронавирус в Украине 17 ноября: более 18 тыс. новых больных и 769 жертв

08:10

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

08:09

Техническая заминка: почему запуску Северного потока-2 уже не помешатьмнение

08:04

ОБСЕ обнаружила десятки танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне на ДонбассеВидео

07:44

Гороскоп на сегодня 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

07:20

Филантроп или завоеватель: почему Великобритания взялась за Украинумнение

07:14

Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в УкраинеВидео

07:10

ЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия КиеваВидео

06:43

Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19

06:29

Путин закладывает для Украины бомбу замедленного действиямнение

06:01

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

Реклама
05:35

Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма ДельтаВидео

05:28

Агрессия против Украины и удар по окружению Путина: в ЕС призвали к решительным действиямВидео

05:09

Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

04:51

Метро не отделаетесь: маршрутчики пригрозили взвинтить цены на проездВидео

04:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

04:08

Виталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибкаВидеоблоги

03:58

У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых

03:35

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

03:29

Врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы

03:27

Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять