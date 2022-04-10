Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев

До 2023 года всех вопросов разрешить не удастся.
Война в Украине началась в 2022 году, а завершится может только в 2023 году. Такой прогноз дают многие астрологи и эзотерики. Эксперты отмечают, что военные действия могут затянуться из-за трудных переговоров.
Что ждет Украину в будущем 2023 году, читайте в гороскопе для Украины.
"В 2023 году можно ждать победы, будет спокойная обстановка, но военные действия будут сохраняться на отдельных участках территории", - говорит астролог Яна Эзотеричка в своем прогнозе на YouTube.
По ее словам, все вопросы до 2023 года решены не будут.
"Переговоры будут происходить, чтобы разрешить все вопросы. С экономикой в Украине не будет больших проблем, но и ждать большого прорыва не стоит", - отмечает она.
По прогнозу эзотерика, больших разрешений или бойни в Украине в 2023 году ожидать не стоит.
"Но, к 2024 году можно ожидать разрешения всех вопросов. Война быстро не завершиться", - отмечают астрологи.
Как ранее предсказала астролог Юлия Погорельченко, война в Украине может затянуться до 2023 года.
"Есть несколько ступеней развития войны, а точнее ее угасания. К сожалению, военные действия будут минимум до осени, а то и до конца года. Есть надежда, что в 2023 году уже война закончится. Но, есть риск того, что она затянется", - говорит астролог.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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