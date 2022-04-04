Угроза существования и новые бои: астролог предсказала горячую фазу войны для Украины и назвала дату

Гороскоп для Украины и завершение войны / reuters, pixabay

В Украине продолжается война, которую устроила Россия. С каждым днем появляются все новые сообщения о зверствах оккупантов.

Астрологи, экстрасенсы, тарологи и эксперты составляют прогнозы, когда ждать завершения войны и сколько еще будут идти тяжелые бои.

Астролог Наталья Нестеренко составила прогноз и назвала сроки завершения войны в Украине.

По ее словам, война России с Украиной может закончиться не в 2022 году, а возможно зимой 2023 года.

"Итак, до конца 2022 - начала 2023 Украина будет находиться в состоянии угрозы своему существованию, а начатая в феврале война будет продолжаться. Кульминация (и завершение) этого конфликта будут непосредственно связаны, во-первых, с его выходом за пределы только Украины, с участием НАТО и США, во-вторых, с крушением путинского режима - все это начнет происходить с июня и, с большой долей вероятности, реализуется в течение периода август 2022 - январь-февраль 2023. В итоге некий финал начатой в феврале 2022 войны и российской агрессии придется на январь-февраль 2023", - пишет астролог.

В ближайший месяц Украину ждет горячая фаза войны и сложные переговоры.

"Украина будет пытаться вести очень сложные переговоры, пытаться получить международную поддержку, отстаивать свои позиции в условиях постоянной угрозы и сильнейшего давления, пытаться утверждать и отстаивать ценности и принципы своего будущего. Этот процесс будет происходить в три этапа, будет продвигаться с большим трудом, но, тем не менее, его первый этап может давать возможности для временных перемирий, для временного прекращения боевых действий, их приостановки, а также для получения все большей поддержки", — говорит астролог.

При этом астролог осторожно высказала предположение, что активные боевые действия в Украине все же могут закончиться еще раньше — уже в апреле-мае.

"Я по-прежнему не уверена в том, будут ли в течение всего этого времени вестись военные действия или они будут прекращены. В самом лучшем (идеальном) случае, они могут быть приостановлены в апреле-мае, а угрозы их возобновления летом (июль-август) станут причиной жесткой реакции со стороны США и НАТО", - отмечает астролог.

Читайте такжеСерьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 году

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Читайте также: