Даже смерть Путина не остановит войну: астролог указала на тяжелые испытания Украины до 2023 года

Гороскоп для Украины / pixabay, Офис президента

Украину ждет еще немало страданий и новые испытания. Астролог Юлия Погорельченко дала свой прогноз исхода событий и войны в Украине.

По ее словам, при самом тяжелом раскладе, война может затянуться до 2023 года.

"Есть несколько ступеней развития войны, а точнее ее угасания. К сожалению, военные действия будут минимум до осени, а то и до конца года. Есть надежда, что в 2023 году уже война закончится. Но, есть риск того, что она затянется", - говорит астролог в Instagram.

Астролог отмечает, что верит в более оптимистический прогноз.

"После мая месяца будет облегчение, но это точно не конец, который все хотим видеть", - добавляет астролог.

Эксперт отмечает, что такая война не может завершиться в один миг.

"Нам хочется, чтобы война закончилась быстрее. Но будем реалистами - не может закончится все в один миг. Даже смерть главного противника (Путина - ред.) не остановит военные действия сразу", - добавила Погорельченко.

Что ждет Украину осенью 2022 года

"Осень и начало зимы 2022 года возможно будет победа, по астрологическим перспективам. Очень надеюсь, что не затянется до 2023 года и сможет начинать отстраивать то, что уничтожено", - добавила эксперт.

При этом она отмечает, что на части территории Украины нужно приспосабливаться жить в условиях войны.

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

Читайте также: