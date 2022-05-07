Гороскоп для Украины: лунное затмение 16 мая невероятно сильно повлияет на войну

Гороскоп для Украины / pixabay, СтратКом ЗСУ

Лунное затмение 16 мая может круто изменить ход войны в Украине. Астролог Наталья Нестеренко прогнозирует, что оно окажет невероятно сильное влияние на судьбу Украины.

Как пишет астролог, под влиянием лунного затмения в Скорпионе, особенно в мае, можно ожидать очередных шокирующих проявлений деструктивной природы российского режима, очередных проявлений его безумия и слепой агрессии.

"Все соответствующие события и проявления в это же время окончательно определяют несовместимость этого режима с цивилизационными процессами и играют переломную и ключевую роль в процессах его распада и разрушения", - отмечает астролог.

Очередной поворотной точкой в судьбе Украины станет коридор затмений, этот период окажется непростым для нашей страны.

"Для Украины и мира, противостоящих этой мортидной энергии, лунное затмение в Скорпионе обозначает очередной критический период столкновения с ее проявлениями - в том числе, в разрушениях и, возможно, в трагедиях. Но это же лунное затмение отмечает и переломный момент в способности Украины и мира не только противостоять этой слепой и безумной силе, но и перенаправлять ее против того, кто стал ее носителем и воплощением", - заключила Нестеренко.

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Когда закончится война в Украине

Ранее астролог Англелина Михайличенко предупредила украинцев, что солнечное затмение 30 апреля может сильно повлиять на развитие войны в Украине. По ее прогнозу, новую фазу войны можно ожидать уже с 29 апреля.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев назвал даты, когда будут идти самые тяжелые бои и чего ждать Украине в будущем. Астролог отмечает, что украинцы должны готовиться к лету. Тогда боевые действия будут утихать.

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