Смотрите в оба: названы  5 самых опасных дней ноября

Самые опасные дни ноября 2021 по лунному календарю / ua.depositphotos.com/

Последний месяц осени может заставить нас поволноваться. Однако вероятности возникновения непрятностей можно избежать, если в опасные дни умерить активность и занять наблюдательную позицию. Главное помнить, что черную полосу всегда сменяет белая.

О том, какие знаки Зодиака могут укрепить свое благосостояние на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах.

В какие дни лунного календаря энергетика наиболее негативная и что нужно делать, чтобы уберечь себя от проблем и неурядиц говорится на slovofraza.

8 ноября – понедельник – растущая Луна в Козероге

Фаза растущей Луны практически всегда является периодом тревог и волнений, в котором могут происходить не самые приятные ситуации. Это активный период и он совершенно не сочетается со спокойной энергетикой стихии Земли. Любая активность в этот день, как и физическая, так и интеллектуальная может привести к неожиданным последствиям. 8 ноября стоит воздержаться от конфликтов и выяснения отношений и тем более не провоцировать их.

10 ноября – среда – Меркурий соединяется с Марсом

Такое сочетание планет может быть весьма взрывоопасным. Не самые простые сутки, которые могут преподнести неприятные сюрпризы. Качество жизни может ухудшиться в любой сфере жизни. Держать эмоции под контролем будет сложно, любая мелочь может вывести из равновесия. В этот день не стоит полагаться на волю счастливого случая и не идти на риск в денежных вопросах. Лучше всего совсем воздержаться от трат.

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19 ноября – пятница – затмение в Тельце

Полнолуние в созвездии Тельца будет сопровождаться неполным затмением. Астрологи уверяют, что это наименее опасное затмение 2021 года, однако день несет в себе негативную энергетику. Искать компромиссы станет невозможно – окружающие не готовы идти на уступки. Воздержитесь от конфликтов, если вы сегодня наживете врагов, они доставят вам массу проблем. Ошибки, допущенные в работе, могут оказаться фатальными. Проявите предельную внимательность и не спешите принимать решения.

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29 ноября - понедельник - сочетание Меркурия с Солнцем

В этот день Меркурий войдет в положение Солнца и окажется за ним. Такое расположение планет может ударить по сфере чувств и эмоций. Многие почувствуют неуверенность в собственных силах и появление новых страхов. Могут взыграть такие негативные стороны человеческого характера как высокомерие, тщеславие и гордость. Не самый лучший день, чтобы проявить себя в творчестве.

30 ноября – вторник – убывающая Луна в Весах

В этот день спокойный и уравновешенный знак Весов не проявит свои лучшие качества. Возможен внутренний конфликт. Разобраться со своими желаниями будет непросто. Воспоминания прошлого могут вызвать приступ меланхолии. Старые обиды могут выйти на поверхность. Стоит провести день в уединении и не слишком зацикливаться на негативных помыслах.