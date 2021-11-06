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Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровитель

6 ноября 2021, 04:15

Кому из знаков улыбнется финансовая удача - расскажет гороскоп Главреда.

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В период растущей Луны с 8 по 14 ноября многие знаки зодиака смогут испытать эмоциональный подъем и прилих жизненной энергии. Это поможет достичь успехов в любых сферах жизни и привлечь на свою сторону удачу. Общение с людьми и новые знакомства могут натолкнуть на необычные идеи. Способности убеждать окружающих также повышаются – это идеальное время для поиска единомышленников.

О том, как распоряжаться бюджетом, чтобы не остаться на мели, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Овен

В этот период Овнам не рекомендуется сидеть без дела. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо закатать рукава и проявить максимальную активность. Расположение планет говорит о том, что на этой неделе вы, приложив все усилия, сможете совершить прорыв в любой сфере. Возможно, ваша самокритичность помешает наслаждаться результатами проделанной работы, однако это позволит уже на следующей неделе сбавить темп.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Телец

Тельцам на этой неделе стоит подготовиться к противоречивым событиям. Утром вы можете проснуться в плохом настроении, однако к вечеру вы будете полны сил и энергии. Не самый лучший период для долгосрочного планирования. Ситуация будет меняться со скоростью света. Удача может улыбнуться представителям знака, которые заняты в сфере финансов.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Близнецы

Период растущей Луны придаст Близнецам сил и энергии. Однако в некоторых случаях это может быть опасно. Вы почувствуете желание воздействовать на мнение и поступки окружающих. Это может вызвать негодование и раздражение, вас могут воспринять неадекватно. Не нарушайте личные границы людей, напористость и упрямство могут обернуться против вас.

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Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Рак

На этой неделе Раки могут оказаться втянутыми в интриги и сплетни. Такая ситуация может спровоцировать упадок сил и депрессию. Вам может открыться нелицеприятная правда о ком-то из вашего близкого окружения. Разочарование в человеке снизит продуктивность работы и может негативно повлиять на ее результаты. Чтобы восстановить жизненные силы необходимо уделить внимание отдыху на выходных.

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Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Лев

Звезды советуют Львам на этой неделе не спешить сломя голову бросаться в водоворот событий, а занять наблюдательную позицию. Спокойствие и размеренность – залог вашего успеха в период растущей Луны. Получайте удовольствие от приятных мелочей и наслаждайтесь каждой минутой бытия. Хорошо расчистить пространство вокруг себя, так вы привлечете в жизнь позитивную энергию изменений. И они не заставят себя ждать!

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Дева

Девам выпадает шанс продемонстрировать свои лидерские качества. Вы можете организовывать работу других. На этой неделе обязательств добавиться, а вместе с тем повышается вероятность карьерного роста. В конце периода возможно напряжение в отношениях с близкими людьми, вы не всегда верно понимаете их. Возможно напомнят о себе ранее невыполненные обещания.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Весы

Для Весов эта неделя пройдет весьма динамично. Вероятны командировки и поездки. В любом случае поездить вам придется немало. Успеха в своей деятельности могут достичь представители знака педагогических профессий. Хорошее время, чтобы задуматься об ошибках прошлого и вынести из них ценный урок.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Скорпион

На этой неделе весь фокус внимания Скорпионов будет сосредоточен на личных отношениях. На любовном фронте неспокойно, повышается вероятность конфликтов и разногласий со своей второй половинкой. Ваш эмоциональный фон будет нестабильным и любая мелочь может спровоцировать бурную реакцию. Однако стоит учитывать, что такие ссоры могут затянуться на несколько дней.

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Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Стрелец

Стрельцы – любимчики планет на этой неделе. Расположение небесных светил сулит представителям знака влиятельного покровителя. Количество поклонников заметно увеличится и оно неудивительно, ведь ваши обаяние и привлекательность на высоте. В этом периоде важно грамотно использовать полезные связи, это поможет быстрее достичь желаемого. Благодаря своей находчивости, вы сможете найти выход из самой затруднительной ситуации.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Козерог

Растущая Луна – время удивительных изменений для Козерогов. Они могут коснуться любой сферы вашей жизни. На этой неделе вы почувствуете желание самовыражения. Это благоприятный период для изменений стиля и внешности. Они пойдут вам на пользу и привлекут в жизнь новые знакомства. Оригинальные цветовые решения или новая прическа – время рушить стереотипы и выделяться.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Водолей

Водолеи в новом периоде могут добиться значительных карьерных успехов. Вы сможете обойти своих соперников и конкурентов и заработать очки. Ваши трудолюбие серьезный подход к работе отметит руководство. Вы преуспеете в том, что делаете, однако отношения с близкими выйдут на второй план.

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября 2021: Рыбы

Неделя благоприятна для решения давних проблем, которые вы откладывали в долгий ящик. Не стоит отказываться от помощи коллег или близких друзей, это поможет сберечь баланс жизненных сил и избежать эмоционального выгорания. Благоприятно общение и новые знакомства. Уже к концу периода открываются возможности повышения по службе и новых романтических отношений.

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Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог финансовый гороскоп
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