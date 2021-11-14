Названы симптомы смертоносного храпа

Храп может быть очень опасным / ua.depositphotos.com

Американские ученые по сну Гарвардской медицинской школы и медицинского университета Кека в Южной Калифорнии назвали восемь главных признаков смертельно опасного храпа, пишет CNN.

В частности, во время простуды или аллергии, когда блокируются носовые проходы, после чего мышцы языка, неба и горла расслабляются и пропускают воздух через мягкие ткани, вызывая вибрацию, храп является опасным состоянием.

В связи с этим, эксперты перечислили признаки, которые говорят об опасности храпа:

Громкость храпа - подозрение должны неприятные звуки, которые слышны даже при закрытых дверях. Особенно, если они сопровождаются кашлем, хрипом и задышкой.

Сильная усталость и сонливость в течение дня, а также склонность к гипертонии - также говорят об опасности храпа.

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Индекс массы тела - 35 и выше может провоцировать апноэ. Особенно в возрасте свыше 50 лет. Так происходит из-за того, что с возрастом тонус мышц, в том числе мягкого неба и шеи, ослабевает, что может привести к различным нарушениям в организме.

Большая окружность шеи (больше 43 сантиметров для мужчин и 40,6 сантиметра для женщин) - в такой случае опасность грозит больше мужчинам.

Напомним, ученые из Британии выяснили, что отход ко сну между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также ранее сообщалось, что употребление хурмы может спровоцировать образование в желудке фитобезоара – плотного клубка из растительных волокон.

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