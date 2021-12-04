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Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

4 декабря 2021, 13:15

Самое хорошее событие 2022 года - это то, что в мае Юпитер войдет в знак Овна. Это планета, которая приносит изобилие, благополучие и рост.

Овен
Знак зодиака Овен будет чрезвычайно успешен в карьере в 2022-м, говорит гороскоп на год / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на 2022 год для Овнов.

Этот год будет очень удачным для карьеры и финансов, сказала Анжела Перл на своем Youtube-канале. Многие Овны встретят свою вторую половинку, вступят в брак и дождутся исполнения мечты.

Финансовый гороскоп 2022 - Овен

По словам эксперта, в январе 2022 года ретроградная Венера надолго остается в десятом доме гороскопа статуса и карьеры, Венера же для Овнов символизирует деньги.

Если вы ждете какого-то прогресса в сфере работы и карьеры, то нужная ситуация созреет лишь в начале марта. Возможны перерывы в финансировании, ожидание прибыли, длительная работа над проектом, которая завершится только начиная с 7 марта.

Кроме того, в первую неделю марта Венера будет соединяться с Плутоном, а Плутон - это сильная планета, которая отвечает за трансформацию и большие деньги. У многих Овнов в начале весны появится шанс получить контракт с большой корпорацией, работу, о которой они мечтали, или вовсе поменять сферу деятельности.

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Гороскоп для Овнов на 2022 год говорит о том, что с 19 января и до июля 2023 года фокус будет на финансах. Овнам придут идеи, куда выгодно вложить деньги, какой бизнес открыть, появятся инвесторы.

В августе в секторе денег ожидается соединение кармического узла и Урана. Могут произойти резкие перемены. Уран может освободить от кредитов и финансовых обязательств и указать путь, как можно перепрыгнуть на другой уровень доходов.

Кармический узел Раху может как лифт поднять Овнов выше и привести к большой прибыли.

30 апреля, 16 мая, 25 октября, 8 ноября произойдут неожиданные, но важные события, связанные с финансами.

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В апреле состоится еще одно важное событие - Юпитер соединится с Нептуном. С 9 по 12 число - самые удачные дни для того, чтобы загадать желание. Невозможное станет возможным, ваше желание осуществится каким-то волшебным образом.

Также эти дни хороши для отдыха за границей, для переезда в другую страну и для обучения, рассказала Анжела Перл.

Когда у Овнов начнется полоса везения в 2022 году

С 11 мая и до 29 октября Юпитер будет находится в знаке Овна и откроет перед Овнами какие-то двери, которые ранее были закрыты. Овнов ждет полоса везения.

Юпитер может дать брак, ребенка, исполнение мечты. Особенно это касается женщин-Овнов.

Марс - планета Овнов - долгое время будет ретроградным и надолго задержится в третьем доме контактов, коммуникаций - с августа и до конца января. В этот период будет много общения с родственниками, новых знакомств, социальной активности, поездок.

Любовный гороскоп на 2022 год - Овны

Меркурий будет ретроградным в 2022 году и три раза пройдет по сектору отношений Овнов, говорит гороскоп.

С 27 августа по 29 октября - период, когда фокус будет на романтических отношениях. Сентябрь и октябрь будут особенно любвеобильными месяцами года.

Также хорошие дни для любви и свиданий - 24 июля, 1 и 18 августа.

Гороскоп на 2022 год советует не заключать брак в январе. Лучше перенести это знаменательное событие на любой другой месяц. Если все же вы решитесь жениться или выходить замуж в январе, то есть риск, что в вашем браке не будет хватать и любви, и денег.

14 февраля 2022 - в День всех влюбленных - планета-управитель знака зодиака Овны Марс соединится с Венерой. А это значит, что в этот день вы точно не будете одиноки, очень многие Овны - и мужчины, и женщины - могут встретить свою половинку.

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Если вы родились с 21 по 28 марта, то Юпитер принесет вам огромную удачу в 2022 году, говорит астролог.

Если день рождения с 31 марта по 14 апреля, то на ваш гороскоп будет влиять планета Сатурн и стабилизировать жизнь. Эта планета всегда приносит стабильность, ясность, порядок. Если у вас царил какой-то з хаос, то ситуация уравновесится, появится четкое видение будущего и будет составлен конкретный план действий - чего вы хотите и куда идете.

Овны, рожденные с 14 по 18 апреля, будут находиться под влиянием Плутона. Он поможет трансформировать карьеру.

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