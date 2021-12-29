Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавиться

ТОП-4 ошибки в интерьере, которые сведут насмарку весь ремонт.
Каждый хозяин и хозяйка мечтают об уютном и красивом доме, в котором все бы было модно и в тренде. Но зачастую, даже новый ремонт и самая дорогая мебель могут испортить самые мелкие детали, которым многие не придают значения.
Сегодня мы разберемся в том, что в дизайне интерьера давно устарело, и от чего лучше избавиться, а также покажем альтернативные варианты, которые придутся по душе каждому.
1. Открытые карнизы. Несмотря на их широкий выбор, в нынешнее время, все же лучше оставить их в тайне и скрыть в потолке. Либо же выбрать менее заметные.
2. Плинтус. Неудобный плинтус в цвет пола, от которого всегда спадают уголки, теперь можно заменить универсальным белым. Он, кстати, подойдет под любой интерьер и добавит в него роскоши.
3. Смеситель. Какие бы ни были красивые "нежные" краны на кухне, в век модерна и хай-тека их лучше заменить на более "строгие" с острыми углами. Также хорошо будет смотреться матовый смеситель черного цвета.
4. Тумба под умывальник в ванной. Мебель в ванной на ножках давно ушла в прошлое. Теперь лучше выбирать подвисные шкафы, без "явных" ручек.
Помните, ваш дом - это ваше лицо. Важно, чтобы оно отражало то, как вы осознаны в этом мире.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.
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