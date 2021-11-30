Если не получать витамин С в достаточном количестве, то развивается гиповитаминоз. А этого допускать не следует, предупредила Светлана Фус.
Польза витамина С или аскорбиновой кислоты известна всем. Но в организме этот витамин не вырабатывается, поэтому должен поступать с пищей.
Диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Facebook, в каких продуктах содержится витамин С и что может разрушить мощный антиоксидант.
В чем польза витамина С
По словам эксперта, если не получать этот витамин в достаточном количестве, то развивается гиповитаминоз.
"А этого допускать не следует, потому что витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, необходим для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты", - рассказала Фус.
Суточная потребность 70 -100 мг. Эту норму не трудно набрать в любое время года, надо только знать, в каких продуктах содержится витамин С в достаточном количестве.
В частности, киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец, квашеная капуста – основные и доступные источники витамина С.
"Пишут, что большое количество аскорбиновой кислоты содержится в шиповнике. И это действительно так, но в сухом и сушеном виде его никто не ест. Можно найти в продаже сок шиповника, а из сушеного шиповника сварить компот. Только имейте в виду, что пользы шиповник в компоте принесет уже гораздо меньше - при термической обработке концентрация витамина уменьшается во много раз", - объяснила диетолог.
Кроме того, много витамина С и в зелени.
"Но проблема этого продукта в том, что содержание витамина С измеряется в ста граммах продукта, а съесть такое количество петрушки не всем под силу. Но это не значит, что не надо пить отвар шиповника или есть зелень", - добавила Светлана Фус.
Эксперт советует употреблять разнообразные овощи и фрукты в свежем, замороженном или квашеном виде, согласно поры года.
Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С
- 100 г капусты, 1 яблоко, 1 помидор содержат вместе норму витамина С;
- 40 г болгарского перца;
- 30 г черной смородины;
- 100 г цветной капусты (на пару);
- 100 г апельсина.
По словам эксперта, очень важно максимально сохранить витамин С в продуктах. Он водорастворимый, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется.
- Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию.
- Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха.
- Разрушают антиоксидант сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда.
Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.
Также эксперт объяснила, чем полезен японский гречневый чай и как его приготовить.
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