Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С

Витамин С не вырабатывается в организме, поэтому должен поступать с пищей / Фото ua.depositphotos.com

Польза витамина С или аскорбиновой кислоты известна всем. Но в организме этот витамин не вырабатывается, поэтому должен поступать с пищей. ⁣

Диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Facebook, в каких продуктах содержится витамин С и что может разрушить мощный антиоксидант.

В чем польза витамина С

По словам эксперта, если не получать этот витамин в достаточном количестве, то развивается гиповитаминоз.

"А этого допускать не следует, потому что витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, необходим для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты", - рассказала Фус.

⁣⁣Суточная потребность 70 -100 мг. Эту норму не трудно набрать в любое время года, надо только знать, в каких продуктах содержится витамин С в достаточном количестве.

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В частности, киви, квашеная капуста, ягоды, цитрусовые, перец, квашеная капуста – основные и доступные источники витамина С.

⁣⁣"Пишут, что большое количество аскорбиновой кислоты содержится в шиповнике. И это действительно так, но в сухом и сушеном виде его никто не ест. Можно найти в продаже сок шиповника, а из сушеного шиповника сварить компот. Только имейте в виду, что пользы шиповник в компоте принесет уже гораздо меньше - при термической обработке концентрация витамина уменьшается во много раз⁣", - объяснила диетолог.

⁣⁣Кроме того, много витамина С и в зелени.

"Но проблема этого продукта в том, что содержание витамина С измеряется в ста граммах продукта, а съесть такое количество петрушки не всем под силу.⁣⁣ Но это не значит, что не надо пить отвар шиповника или есть зелень", - добавила Светлана Фус.

Эксперт советует употреблять разнообразные овощи и фрукты в свежем, замороженном или квашеном виде, согласно поры года.⁣⁣

Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С

100 г капусты, 1 яблоко, 1 помидор содержат вместе норму витамина С;⁣⁣

40 г болгарского перца;⁣⁣

30 г черной смородины;⁣⁣

100 г цветной капусты (на пару); ⁣⁣

100 г апельсина.⁣⁣

По словам эксперта, очень важно максимально сохранить витамин С в продуктах. Он водорастворимый, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется.

Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию.

Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха.

Разрушают антиоксидант сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.

Также эксперт объяснила, чем полезен японский гречневый чай и как его приготовить.

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