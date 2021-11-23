С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога

Как правильно варить гречку - эксперт раскрыла идеальный способ / Фото pixabay.com

Гречневая каша - это очень полезный продукт, но ее нужно дополнять и обогащать животным белком. Такая комбинация получается более полноценной по своему составу.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.

"Несмотря на все свои достоинства, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Да и усваиваются белки растительные хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов. Если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животные - на 95-96%", - отметила эксперт.

Поэтому гречневая кашу лучше кушать с молоком, яйцом, рыбой, мясом птицы или с творогом.

Реклама

Также гречку полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной.

"Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли естественного сорбента, витаминами и минералами", - объяснила диетолог.

Как правильно варить гречку

Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы её не сливать. Идеальные пропорции - 1:2,5 (одна часть гречки и 2,5 части воды).

Необычный греческий салат с гречкой - рецепт

Фус рассказала, что из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, заменяя пшеничную муку. В гречке нет глютена, поэтому это оптимальный вариант для людей с его непереносимостью.

Также можно приготовить салат с гречкой, помидорами и сыром.

Для этого сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, добавьте оливки — так вкус получится похожим на греческий салат, но это блюдо будет более сытным.

Какие крупы помогают худеть, смотрите в сюжете:

Как сообщал Главред, ранее врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому и почему нельзя кушать гречку.

Читайте также: