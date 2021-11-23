С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога

Чтобы гречка лучше усваивалась, ее нужно сочетать с правильными продуктами - с молоком, яйцом, рыбой, мясом птицы или с творогом.
Гречневая каша - это очень полезный продукт, но ее нужно дополнять и обогащать животным белком. Такая комбинация получается более полноценной по своему составу.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.
"Несмотря на все свои достоинства, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Да и усваиваются белки растительные хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов. Если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животные - на 95-96%", - отметила эксперт.
Поэтому гречневая кашу лучше кушать с молоком, яйцом, рыбой, мясом птицы или с творогом.
Также гречку полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной.
"Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли естественного сорбента, витаминами и минералами", - объяснила диетолог.
Как правильно варить гречку
Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы её не сливать. Идеальные пропорции - 1:2,5 (одна часть гречки и 2,5 части воды).
Необычный греческий салат с гречкой - рецепт
Фус рассказала, что из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, заменяя пшеничную муку. В гречке нет глютена, поэтому это оптимальный вариант для людей с его непереносимостью.
Также можно приготовить салат с гречкой, помидорами и сыром.
Для этого сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, добавьте оливки — так вкус получится похожим на греческий салат, но это блюдо будет более сытным.
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Как сообщал Главред, ранее врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому и почему нельзя кушать гречку.
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