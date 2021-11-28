Диетолог рассказала, чем полезен японский гречневый чай и как его приготовить

Эксперт поделилась японским рецептом гречневого чая / Фото pixabay

Гречка - популярный продукт в Украине. В нашей стране в основном из этой крупы готовят каши, супы, запеканки, а вот в Японии - особый взгляд на еду. Там из гречки делают невероятно вкусный чай Soba Cha.

Постепенно гречневым напитком заинтересовались и в Европе, он занял свое место в современном тренде здорового питания. Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, чем этот чай полезен и как его приготовить.

Чай из гречки - польза

Во-первых, этот чай натуральный - без добавок и примесей.

Во-вторых, он гасит острое чувство голода, что важно при различных диетах для снижения веса.

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"Теплый, расслабляющий, с приятным мягким вкусом. В нем много полезных веществ и нет кофеина" - написала эксперт.

Как приготовить гречневый чай - японский рецепт

⁣Для чая нужна обычная гречневая крупа. Нужно взять маленькую сковороду и высыпать на нее столько гречки, чтобы она в один слой покрыла дно. Нагревать сковороду на среднем огне. Подсушить крупу в течение 10 минут, время от времени перемешивая.

"Гречка темнеет, и зерна лопаются. Запах приятный, но такой интенсивный, что включаю вытяжку. В принципе, в обжарке гречки нет ничего нового. Так обжаривают зерна для рассыпчатой каши. Правда, для чая это нужно делать немного дольше", - рассказала Светлана Фус.

Когда процесс подготовки гречки закончен, нужно высыпать крупу в сито, чтобы отсеять мелкие кусочки шелухи.⁣⁣

Далее засыпать в чайное сито две полные чайные ложки гречки и залить ее кипятком. Чашку накрыть крышкой и настаивать в течение пяти минут.

⁣⁣⁣⁣Для вкуса можно добавить в гречневый чай кусочек лайма, цедру лимона или апельсина.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, с чем сочетать гречку, чтобы получить от нее максимум пользы.

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