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Овсянка с тыквой: диетолог раскрыла, кому полезно есть такую кашу

2 ноября 2021, 05:35

Сочетать овсянку можно с разными фруктами и ягодами, но осенью эксперт рекомендует добавить в кашу сезонный овощ - тыкву. Получится вкусно и полезно.

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⁣Овсянка с тыквой полезна и разнообразит рацион / ua.depositphotos.com

Овсянка – один из самых популярных завтраков в мире. Кто-то любит ее соленой, кто-то – сладкой. Но даже самый вкусный и полезный завтрак может со временем надоесть, если не вносить разнообразие в рацион.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Facebook, с чем сочетать овсянку осенью. Эксперт советует попробовать приготовить эту кашу с тыквой, тем более что сейчас как раз пришел сезон этого овоща.

По ее словам, готовится овсянка с тыквой быстро, а получается в результате вкусный и очень полезный завтрак.⁣

⁣Овсянка с тыквой - польза

Такая каша будет полезна людям с заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой система, а также при ухудшении остроты зрения.

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Овсянка с тыквой подходит как вариант завтрака или второго завтрака. Содержит много пищевых волокон, витаминов и минералов.⁣⁣⠀⁣

"Также можно с вечера залить кашу натуральным йогуртом или кефиром, а утром положить орехи и сухофрукты. ⁣⁣Такой перекус можно взять с собой на работу, он будет сытным, а йогурт или кефир помогут лучше переваривать овсянку. Орехи и сухофрукты добавляйте в готовую овсянку понемногу – они очень калорийные. А летом замените сухофрукты свежими фруктами и ягодами", - посоветовала диетолог.

В качестве добавки к каше Фус советует использовать корицу.

"Ложка этой пряности полностью изменит вкус вашего блюда.⁣ Очень вкусно подавать овсянку с запеченным яблоком и корицей", - отметила эксперт.

Читайте такжеКак варить овсянку – самый простой способ

Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные бутерброды, которые не навредят ни организму, ни фигуре.

viber
овсянка диетолог Тыква Светлана Фус
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