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Витамин С является важным питательным веществом, но есть семь признаков передозировки

23 сентября 2021, 12:25

Прием менее 1000 мг добавок витамина С в день вряд ли причинит вред.

Витамины
Ваше тело не производит и не хранит витамин C, поэтому важно включать витамин C в свой рацион. / Flickr / Merna Khlqa

Витамин С, аскорбиновая кислота, помогает организму усваивать железо, и его важно включать в свой рацион. Его недостаток может негативно сказаться на вашем здоровье, но прием слишком большого количества добавок может привести к рвоте и бессоннице.

Так сколько же нужно принимать и как узнать, переборщили ли вы с витамином?

Хотя слишком много диетического витамина C вряд ли будет вредным, большие дозы добавок витамина C могут вызвать проблемы, пишет Express.co.uk.

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По данным клиники Майо, есть семь ключевых признаков, на которые следует обратить внимание.

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К ним относятся головные боли, бессонница, изжога, диарея, тошнота, рвота и спазмы в животе.

NHS добавляет, что метеоризм может быть признаком того, что вы приняли слишком много.

Прием менее 1000 мг добавок витамина С в день вряд ли причинит вред.

Более того, эти симптомы должны исчезнуть, как только вы перестанете принимать добавки витамина С.

По данным клиники Майо, для большинства людей апельсин или чашка клубники, измельченный красный перец или брокколи обеспечивают достаточное количество витамина С в течение дня.

Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо 40 мг витамина С в день, и поэтому вы должны получать весь необходимый витамин С из своего ежедневного рациона.

Ваше тело не производит и не хранит витамин C, поэтому важно включать витамин C в свой рацион.

Действительно, витамин помогает защитить клетки и сохранить их здоровье, а также помогает вашему организму заживлять любые раны.

Недостаток витамина С может привести к цинге.

Тем не менее цинга встречается редко, поскольку большинство людей получают достаточно витамина С в своем рационе, и его обычно легко лечить.

Большинство людей, лечившихся от цинги, чувствуют себя лучше в течение 48 часов и полностью выздоравливают в течение двух недель.

"Даже люди, которые постоянно не едят очень здоровую пищу, обычно не считаются подверженными риску цинги", - заявляет Национальная служба здравоохранения.

Исследования показывают, что потребление большего количества витамина С может повысить уровень антиоксидантов в крови до 30 процентов. Это помогает естественной защите организма бороться с воспалением.

Витамин С - сильный антиоксидант, который может повысить уровень антиоксидантов в крови и помочь в лечении дефицита железа.Витамины - это питательные вещества, которые необходимы вашему организму для правильного функционирования и сохранения здоровья.

Вы должны получать большинство из них с помощью сбалансированной диеты, но некоторые люди могут принимать добавки, чтобы обеспечить их достаточное количество.

Витамин С известен как витамин иммунитета, поскольку он вступает в действие, когда ваше тело болеет.

В зимние месяцы часто принято принимать пищевые добавки, поскольку люди стараются не подхватить зимнюю простуду.

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