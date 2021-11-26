Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 ошибки в интерьере

Главные ошибки в дизайне / elledecoration.ru

Каждый дом разный по-своему. И нет идеального декора жилища, каким бы красивым оно не казалось. В мире полно идей и противоречий касательно каждой темы. И утверждение: "На вкус и цвет товарища нет" доказывает эту истину.

Однако люди склонны намного чаще замечать чужие промахи и неудачи чего бы они касались. В том числе интерьера и его декора.

Главред собрал подборку самых ужасных промахов в оформлении жилища, чтобы помочь хозяевам избежать самых заметных ошибок в интерьере.

1. Мебель вдоль стен. Это "совковый" отблеск дизайна, который на сегодняшний день считается безвкусием. Если вы хотите испортить свой дом – смело можете ставать стол и диван у стены. Поэтому, лучше выбрать для этой мебели более удачное расположение. Это может быть центр или угол комнаты. Стол будет хорошо смотреться у окна, но не близко к нему, а, чтобы можно было без труда взглянуть на мир извне.

2. Смешивание разных цветов. Это еще одна самая распространенная ошибка в интерьере. Не стоит делать из комнаты базар. Если вы не сторонники одного цвета – смело используйте в интерьере оттенки основной цветовой гаммы.

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3. Каламбур из декора. Если вы хотите превратить свое жилище в блошиный рынок – можете разукрасить каждую стену разными цветами, орнаментами и текстурой. Однако, если желаете сохранить вкус дизайна – удержитесь и концентрируетесь на одной тематике. Принцип – чем больше, тем лучше – это не про дизайн.

Главные ошибки в дизайне

Подытоживая, отметим, выбор интерьера – это дело исключительно хозяев. Однако, стоит помнить, что дом – это ваше зеркало.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать необычную перегородку в гостиной.

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