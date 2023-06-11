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Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

Анна Ярославская
11 июня 2023, 13:31 обновлено 11 июня, 13:41
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На рост капусты очень сильно влияет кислотность почвы. Если она слишком высокая, то можно не рассчитывать на хороший урожай.
Капуста
Чем можно подкармливать капусту / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вырастить хороший урожай капусты - задача не самая простая. Бывает такое, что она просто перестает расти. Причиной этого может стать слишком кислая почва, которую не любит капуста. Чтобы решить проблему, нужно применить очень простое удобрение, которое легко приготовить в домашних условиях. Оно не только поспособствует активному росту любой капусты (белокачанной, цветной, брокколи), но и защитит ее от килы.

Что делать, если у капусты желтеют и сохнут листья, читайте в материале: Кочаны будут крепкими, сочными и огромными: обычный уксус спасет урожай капусты.

Почему не растет капуста

На рост капусты очень сильно влияет кислотность почвы. Если она слишком высокая, то можно не рассчитывать на хороший урожай.

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Капуста - одна из тех культур, которая просто не будет расти на кислой почве. Кроме того, она может заболеть килой.

Чем поливать капусту для хорошего урожая

Есть одно средство, которое поможет решить проблему с ростом капусты. Эта подкормка одновременно станет и азотным удобрением (способствует росту), и раскислит почву.

Это чудо-удобрение полностью натуральное, дешевое и очень простое в приготовлении.

Вам понадобится:

  • стакан мела - его можно купить в сельско-хозяйственном магазине, мел является источником кальция и природным раскислителем;
  • литр сброженной травы либо спичечный коробок мочевины или аммиачной селитры;
  • 10 литров воды.
Ингредиенты для эффективного удобрения капусты
Ингредиенты для приготовления эффективного удобрения для капусты / скриншот

Все ингредиенты нужно хорошо размешать. Далее этой подкормкой поливают каждый куст под корень (земля должна быть предварительно увлажнена) из расчета 1 литр на одно растение.

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства
Капусту поливают удобрением под корень / скриншот

Опытные огородники говорят, что уже через несколько дней будет заметен результат. Через 7-10 дней такую подкормку капусты можно повторить.

Ранее Главред писал, как посадить помидоры уникальным немецким способом. Этот способ посадки томатов с необычным удобрением работает безотказно. При этом не потребуется больших физических или материальных затрат.

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