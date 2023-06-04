Вянет и вся в дырках: как спасти урожай капусты

Защитить капусту от вредителей и обработать ее от насекомых можно с помощью доступных народных средств.

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Как избавиться от вредителей на капусте / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Капуста - одна из самых популярных овощных культур, которая является вкусным и полезным ингредиентом многих блюд. Однако, как и любое растение, капуста подвержена нападению вредителей и насекомых, которые могут нанести значительный вред урожаю.

Мы собрали самые эффективные способы защиты капусты от вредителей.

Как избавиться от белокрылки, блошки и гусеницы

Первым и наиболее распространенным вредителем, атакующим капусту, являются белокрылки, блошки и гусеницы. Они питаются листьями капусты, причиняя ущерб растению и снижая его урожайность. Для борьбы с этими вредителями существует несколько эффективных народных средств.

Первое средство - настой из табака. Для приготовления такого настоя необходимо взять 100 грамм сухого табака и залить его литром кипятка. Далее настой нужно процедить и дать ему остыть. Полученным раствором следует обработать капусту, опрыскав его на листья растения. Это средство отлично отпугивает насекомых и помогает сохранить капусту в неповрежденном состоянии.

Второе народное средство - настой из чеснока. Для его приготовления необходимо взять 200 грамм измельченного чеснока и залить его 1 литром воды. Смесь следует настоять в течение нескольких дней, после чего процедить. Полученным настоем нужно опрыскать капусту, чтобы отпугнуть вредителей. Чесночный настой также способствует защите капусты и помогает избежать повреждений урожая.

Также можно использовать настой из репейника или настой из крапивы. Эти средства обладают отталкивающим эффектом на насекомых и способны защитить капусту от их нападений.

Помимо народных средств, существуют также и коммерческие препараты, которые эффективно борются с вредителями на капусте. Однако, перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности.

Смотрите видео о том, почему подорожала капуста и как выбрать самую полезную:

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