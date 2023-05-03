Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

Чем поливать томаты во время цветения - драгоценные советы опытных огородников.

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Как часто поливать помидоры в период созревания / ua.depositphotos.com

Помидоры в огороде или на дачном участке являются одним из атрибутов богатого и разнообразного урожая. Их любят как прямо с грядки, так и в виде солений и основ для соусов и других блюд.

Практически каждый огородник знает свой фирменный "рецепт" получения обильного урожая, однако даже они зачастую встают перед дилеммой: как часто нужно поливать помидоры во время плодоношения.

Как часто поливать помидоры в открытом грунте в жару

Нередко в самый зной огородники спешат с поливом помидоров, однако следует знать меру, ведь излишняя влага может даже навредить. Однако лучше придерживаться неписаного правила о том, что в сильную жару помидорные грядки поливают не более 3-4 раз за 7 дней. При этом необходимо увлажнить почву на толщину корня (около 30 сантиметров). В то же время следует соблюдать основное правило – в период вызревания плодов крайне нежелательно делать существенные перерывы между поливами помидоров.

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Как правильно поливать помидоры под корень или сверху

Стоит обратить внимание на то, что помидор, как и любое другое растение, способен получать влагу не только благодаря поливу, но и из естественной среды (вместе с каплями росы и дождя). Уточним, что нередко высказываются опасения насчет того, что попадание влаги во время полива навредит растению, однако по этому поводу не стоит волноваться. Не будет ничего плохого, если помидоры поливать и под корень, и на ствол с листьями.

Сколько раз в неделю надо поливать помидоры

Соблюдая правильный режим полива томатов можно добиться отменного урожая, однако следует учитывать множество факторов – от состояния почвы, до количества осадков. Вместе с тем не лишним будет помнить одно золотое правило, которое поможет добиться богатого урожая - помидоры стоит поливать не часто, однако достаточно обильно.

Правила полива помидоров в открытом грунте:

томаты следует поливать обильно, в среднем, 1-2 раза в неделю;

на каждый томатный куст не стоит тратить более 5 литров воды (при этом цветок нужно оставлять сухим).

Когда можно не поливать помидоры

Огородники давно заметили одну закономерность: обычно при нормальном созревании полив томатов прекращается приблизительно за месяц-полтора до конца вегетативного периода. И здесь есть прямая взаимосвязь, ведь отмена поливания помидоров стимулирует процесс их покраснения и созревания.

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