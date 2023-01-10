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Апельсиновая вода для орхидей: как приготовить домашнее удобрение для пышного цветения

10 января 2023, 12:45
Если вы задумались, чем подкормить орхидею для обильного цветения, то ответ прост - приготовьте апельсиновую воду. Тропическая красавица будет в восторге.
Апельсиновая вода для орхидей
Апельсиновая вода для орхидей - проверенное удобрение для цветения растения / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

В холодную пору года цитрусовые - частые гости в каждой семье. Лимоны, мандарины, апельсины по вкусу практически всем. Опытные хозяйки знают, как применить корки от цитрусовых для чистки посуды или устранения неприятных запахов. А цветоводы со стажем не выбрасывают кожуру, потому что из неё можно приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов в домашних условиях. Ранее Главред писал, чем полезна лимонная вода для орхидей, а сейчас разберемся, зачем поливать орхидею апельсиновой водой и как ее приготовить.

Апельсиновая вода - это фактически аналог или же альтернатива препарату Аскорутин (содержит витамины C и P). Его часто применяют для подкормки цветов в домашних условиях. Если поливать орхидеи апельсиновой водой, то они зазеленеют и будут пышно цвести.

Как приготовить апельсиновую воду для орхидеи

Для приготовления удобрения понадобятся корки от одного апельсина. Их нужно порезать мелкими кубиками или измельчить в блендере.

Далее апельсиновые шкурки заливаются литром воды комнатной температуры. Апельсиновую воду нужно настаивать в течение суток, потом - процедить через ситечко.

Орхидею нужно пролить этим цитрусовым настоем. Вазон с цветком ставится в тазик, и корни растения проливаются апельсиновой водой.

Апельсиновая вода для орхидей: как приготовить домашнее удобрение для пышного цветения
Как пролить орхидею апельсиновой водой / скриншот

Орхидею нужно оставить в воде на 10 минут, если в грунте есть сосновая кора. Таким образом корни успеют усвоить все полезные вещества. Уже через несколько дней после применения этого удобрения вы увидите, как зазеленеют листья и в целом похорошеет цветок.

К слову, можно приготовить такую полезную подкормку быстрее - для этого нужно взять свежевыжатый сок апельсина, а не шкурки. В этом случае апельсиновая вода готовится из расчета одна чайная ложка свежевыжатого сока апельсина (5 грамм) на литр воды.

Если вы используете препарат Аскорутин, то понадобятся 2 таблетки на литр воды.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для орхидей из апельсиновых корок:

Ранее Главред писал, почему нельзя дома держать денежное дерево и как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги.

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