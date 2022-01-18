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4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

18 января 2022, 05:24
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Оказывается, что апельсиновая корка - совсем не отходы.

Как использовать кожуру от апельсинов / коллаж Главред

Апельсины – один из самых популярных и доступных фруктов на кухне украинцев. Самое ценное в них, конечно – мякоть. Кожура же, как правило, оказывается в мусорке.

Главред нашел 3 необычных, но полезных способа ее применения.

Как устранить неприятный запах

Подогревая кусочки апельсиновой корки в небольшом количестве воды на маленьком огне, можно избавится от неприятного запаха на кухне. Через несколько минут комната наполнится приятным цитрусовым ароматом.

Читайте такжеГде и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростейВысушенная цедра, упакованная в льняной мешочек, хорошо сработает как освежитель для шкафа или обуви. Она устраняет неприятный запах очень эффективно.

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Как очистить чашку из-под кофе

Следы от кофе считаются одним из самых сложных загрязнений. Однако любимый сосуд может быть как новенький достаточно бросить туда корку апельсина, пару столовых ложек соли и немного воды. Затем плотно закройте и все это интенсивно перемешайте.

Как убрать осадок в воде

Апельсиновая корка пригодится для уборки осадка – известкового налета после воды. Достаточно посыпать загрязненное место солью, а затем кусочком корки потереть его как щёткой, а с помощью соли и апельсиновой цедры можно очистить разделочную доску. После тщательного протирания ее необходимо хорошенько промыть и высушить.

Удобрение для растений

Также апельсиновую корку применяют для подкормки растений и улучшения плодородия почвы. Для этого ее закапывают в землю на глубину до 5 см. Корка насыщает почву азотистыми соединениями и улучшает всхожесть растений.

Ранее Главред рассказывал, как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы.

Автор: Сергей Кущ
viber
лайфхак апельсины
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