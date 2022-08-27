Лимонная вода для орхидей: как приготовить волшебный эликсир для роста и суперцветения

Лимонная вода для орхидей - это волшебный эликсир для роста и цветения / Фото pixabay.com

Орхидеи – хрупкие экзотические цветы, которым нужен тщательный уход и качественные удобрения. Одна из самых популярных подкормок для орхидеи, которую можно легко приготовить в домашних условиях, это сок лимона или лимонная кислота. Лимонная вода полезна для всех орхидей независимо от сорта. Она даст растениям энергию для активного роста и цветения.

Как приготовить лимонную воду для орхидеи

Лимонная подкормка готовится очень просто. Одну чайную ложку сока лимона необходимо разбавить в литре теплой воды. Также можно взять сухую лимонную кислоту: 1 г (меньше половины чайной ложки) на 1 литр воды.

Видео дня

Лимонная вода для орхидей не применяется, если растение цветет, иначе есть риск того, что оно сбросит цветоносы.

Как поливать орхидеи лимонным соком

Такой полив оживит корни растения, а также обеспечит его углеводами, необходимыми для роста новых листьев и цветоносов.

Кроме того, лимонный сок препятствует возникновению грибков и плесени на корнях. Если поливать таким способом орхидею регулярно, то она оздоровится без каких-то дополнительных средств.

Поливать орхидеи следует один-два раза в месяц погружным способом. Кстати, так как орхидея - это тропическое растение, она не привыкла потреблять холодную воду. Перед поливом раствор нужно подогреть до 30 градусов.

Как опрыскивать орхидеи лимонным соком

Орхидея получает питание не только через корневую систему, но и из листовой массы, поэтому важно, чтобы листва была чистой. В качестве очищающего средства можно использовать лимонную кислоту. Одну треть чайной ложки средства следует разбавить в литре теплой воды и хорошо перемешать. Потом при помощи ватного диска, смоченного в растворе, протереть каждый листочек орхидеи с обеих сторон.

Как разводить лимонную кислоту для полива орхидей / скриншот

Как протирать листья орхидеи лимонным соком / скриншот

После процедуры растение не должно стоять на солнце, иначе оно может получить ожоги. Кстати, этот способ является не только подкормкой для орхидеи, но и поможет избавить от пыли на листьях и белого налета, который образуется после опрыскивания растения обычной водой.

Опрыскивать раствором лимонной кислоты цветы также можно. Делать это следует, если температура воздуха в помещении составляет не ниже 24 градусов. Процедуру можно проводить до двух раз в месяц.

Ранее Главред писал, как и зачем поливать гортензию лимонной кислотой, а также как применять лимонную кислоту при выращивании огурцов.

Вам также может быть интересно: