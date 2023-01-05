glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги

5 января 2023, 13:34
Денежное дерево популярно благодаря магическим способностям приносить владельцу удачу и богатство, но для этого нужно провести некоторые манипуляции.
Денежное дерево
Чтобы денежное дерево "работало", росток нужно не купить, не попросить, а украсть / Фото Википедия

Денежное дерево - популярное растение, с которым связано множество примет. Самая распространенная - толстянка приносит своему хозяину прибыль и благополучие. Главред разобрался, как правильно посадить денежное дерево, чтобы оно принесло в дом прибыль и изобилие.

Чтобы растение принесло энергию финансового успеха, нужно не покупать взрослое дерево, а взять маленький отросток и самостоятельно его вырастить.

По одной из примет, чтобы денежное дерево "работало", росток нужно не купить, не попросить, а украсть.

Сначала росток поставьте в стаканчик с водой для того, чтобы он пустил корни. Только после этого его можно сажать в землю. Один листик денежного дерева также подойдет для посадки. С ним нужно провести такие же манипуляции, как и с ростком.

Если не удастся раздобыть отросток, можно взять лист растения, он также пригоден для посадки.

К выбору вазона для денежного дерева также нужно подойти ответственно. Выбирайте красивый цветочный горшок без трещин и царапин. Лучше всего остановить свой выбор на вазоне золотистого или зеленого цвета – они символизируют деньги.

Сажать денежное дерево нужно на растущую луну, желательно в среду.

Сколько монет нужно положить в денежное дерево

Чтобы усилить действие денежного дерева, при посадке закопайте в горшок медную монетку. В принципе, достаточно и одной, но если подойти к делу скрупулезно, то на дно вазона можно положить три или восемь монеток одинакового достоинства гербом вверх.

Согласно приметам, при этом нужно приговаривайт: "Монета к монете, листок к листку". Уже непосредственно сажая растение, говорят: "Тебе расти, а мне в богатстве цвести". Заключительная фраза, когда денежное дерево уже посажено в вазон, звучит так: "Тебе в богатстве цвети, а мне твое богатство нести".

После высаживания отростка перевяжите его красной шелковой ленточкой. Когда дерево подрастет, на веточку нужно повесить три китайские монеты, символизирующие удачу и богатство.

Куда поставить денежное дерево

Толстянка не любит яркие прямые солнечные лучи. Ее идеальное место - рядом с окном на восточной стороне дома. Там должно быть чисто, светло, просторно, старые вещи нужно убрать.

Чтобы денежное дерево было красивым и ровным, следует по мере роста поворачивать его к солнцу.

Рекомендуется ставить возле толстянки работающий прибор, например, телевизор или компьютер - это должно усилить поток денежной энергии.

При этом рядом с денежным деревом не должны находиться вазоны с вьющимися цветами, кактусы и другие растения с колючками.

Также не ставят горшок с цветком возле аквариума, иначе могут возникать трудности с накоплением денег.

Денежное дерево цветет
Если денежное дерево цветет, это явный признак того, что прибыль скоро будет / Фото pexels

Денежное дерево - как ухаживать

В уходе толстянка не привередлива. Денежное дерево нужно поливать не чаще двух раз в неделю и подкармливать раз в месяц минеральными препаратами.

Обрезка и пересадка проводится по мере роста в горшок большего размера.

Что не любит денежное дерево

Толстянка не любит повышенную влажность воздуха, поэтому опрыскивать ее из пульверизатора не стоит.

Периодически нужно протирать растение от пыли.

Если денежное дерево хорошо "поработало" и принесло прибыль, нужно расположить рядом с толстянкой несколько монеток - они станут мощным денежным магнитом и усилят влияние растения.

Вам также может быть интересно:

лайфхак комнатные растения денежное дерево интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:06

Таролог рассказала, когда можно ждать перелома в войне

14:04

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

13:55

"Циничная ловушка": Подоляк разнес заявление патриарха Кирилла, который клянчит "перемирие на Рождество"Видео

13:50

"Предательство уже состоялось": Королева рассказала о своем разводе

13:49

Наступление ВСУ от Крыма до Донбасса и победа над РФ: в ГУР раскрыли детали прогноза БудановаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:34

Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньгиВидео

13:16

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен от Красного креста: кто может рассчитывать на помощь

13:10

Война перенесется в РФ: ВСУ зайдут на территорию страны-агрессора в двух местах – полковникВидео

13:04

Ожог гневом госпожи: топ-5 женских имен, чьи владелицы имеют властный характерВидео

Реклама
12:37

"Тройной Брежнев" и страстные объятия: почему в СССР мужчины целовались в губы

12:18

"Не бухайте, женщин не насилуйте": Пригожин выпустил на волю группу "зэков", воевавших в УкраинеВидео

12:14

"Абсолютная чушь": у Байдена разнесли военные бредни Путина и "уничтожение HIMARS" в УкраинеВидео

12:03

Магнит для сильного пола в шикарной обертке: 6 женских имен, чьих обладательниц мужчины боготворят

12:00

Почему стиральная машина может прыгать и вибрировать: 5 причин неприятностей

12:00

Черный год для Путина, война на территории РФ и смута: что ждет Россию в 2023 году

11:47

Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT BastionВидео

11:41

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – ГайдайВидео

11:20

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцевВидео

11:14

Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – СвитанВидео

10:59

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

Реклама
10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - СвитанВидео

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

09:38

Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISWВидео

09:36

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

09:35

Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУВидео

09:12

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

09:08

Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лаврыВидео

09:00

Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник СвитанВидео

08:48

"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные датыВидео

08:41

Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

08:00

Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 годумнение

07:50

ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВАВидео

07:40

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

07:34

Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работыВидео

07:30

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

Реклама
07:30

Гороскоп на сегодня 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

07:00

Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

06:48

Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

06:22

Впереди резня пригожинских зэковмнение

05:20

Судьба балует их всю жизнь: 4 самых счастливых женских имениВидео

04:30

"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФВидео

03:30

Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали датыВидео

03:20

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

02:42

Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

01:41

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять