Как правильно посадить денежное дерево, чтобы в доме водились деньги

Денежное дерево популярно благодаря магическим способностям приносить владельцу удачу и богатство, но для этого нужно провести некоторые манипуляции.

Чтобы денежное дерево "работало", росток нужно не купить, не попросить, а украсть / Фото Википедия

Денежное дерево - популярное растение, с которым связано множество примет. Самая распространенная - толстянка приносит своему хозяину прибыль и благополучие. Главред разобрался, как правильно посадить денежное дерево, чтобы оно принесло в дом прибыль и изобилие.

Чтобы растение принесло энергию финансового успеха, нужно не покупать взрослое дерево, а взять маленький отросток и самостоятельно его вырастить.

По одной из примет, чтобы денежное дерево "работало", росток нужно не купить, не попросить, а украсть.

Сначала росток поставьте в стаканчик с водой для того, чтобы он пустил корни. Только после этого его можно сажать в землю. Один листик денежного дерева также подойдет для посадки. С ним нужно провести такие же манипуляции, как и с ростком.

Если не удастся раздобыть отросток, можно взять лист растения, он также пригоден для посадки.

К выбору вазона для денежного дерева также нужно подойти ответственно. Выбирайте красивый цветочный горшок без трещин и царапин. Лучше всего остановить свой выбор на вазоне золотистого или зеленого цвета – они символизируют деньги.

Сажать денежное дерево нужно на растущую луну, желательно в среду.

Сколько монет нужно положить в денежное дерево

Чтобы усилить действие денежного дерева, при посадке закопайте в горшок медную монетку. В принципе, достаточно и одной, но если подойти к делу скрупулезно, то на дно вазона можно положить три или восемь монеток одинакового достоинства гербом вверх.

Согласно приметам, при этом нужно приговаривайт: "Монета к монете, листок к листку". Уже непосредственно сажая растение, говорят: "Тебе расти, а мне в богатстве цвести". Заключительная фраза, когда денежное дерево уже посажено в вазон, звучит так: "Тебе в богатстве цвети, а мне твое богатство нести".

После высаживания отростка перевяжите его красной шелковой ленточкой. Когда дерево подрастет, на веточку нужно повесить три китайские монеты, символизирующие удачу и богатство.

Куда поставить денежное дерево

Толстянка не любит яркие прямые солнечные лучи. Ее идеальное место - рядом с окном на восточной стороне дома. Там должно быть чисто, светло, просторно, старые вещи нужно убрать.

Чтобы денежное дерево было красивым и ровным, следует по мере роста поворачивать его к солнцу.

Рекомендуется ставить возле толстянки работающий прибор, например, телевизор или компьютер - это должно усилить поток денежной энергии.

При этом рядом с денежным деревом не должны находиться вазоны с вьющимися цветами, кактусы и другие растения с колючками.

Также не ставят горшок с цветком возле аквариума, иначе могут возникать трудности с накоплением денег.

Если денежное дерево цветет, это явный признак того, что прибыль скоро будет / Фото pexels

Денежное дерево - как ухаживать

В уходе толстянка не привередлива. Денежное дерево нужно поливать не чаще двух раз в неделю и подкармливать раз в месяц минеральными препаратами.

Обрезка и пересадка проводится по мере роста в горшок большего размера.

Что не любит денежное дерево

Толстянка не любит повышенную влажность воздуха, поэтому опрыскивать ее из пульверизатора не стоит.

Периодически нужно протирать растение от пыли.

Если денежное дерево хорошо "поработало" и принесло прибыль, нужно расположить рядом с толстянкой несколько монеток - они станут мощным денежным магнитом и усилят влияние растения.

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