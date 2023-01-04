Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравиться

Денежное дерево может нанести вред человеку. Если по неосторожности сломать листик толстянки и соприкоснуться с ядом, можно получить аллергическую реакцию.

Листья толстянки содержат яд — мышьяк / Фото ua.depositphotos.com

Денежное дерево пользуется огромной популярностью как у опытных цветоводов, так и у новичков. Дело в том, что толстянка (еще одно название растения - крассула) очень нетребовательна в уходе и приносит пользу тем, что способна очищать воздух. Также существует суеверие, что толстянка впитывает негативную энергию и притягивает в дом деньги. А если разместить растение на кухне, всегда будет, что кушать. Если растение зацветет - прибыль точно будет, причем из самых неожиданных источников. Как добиться цветения крассулы, читайте в материале: Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ.

Казалось бы, от толстянки в доме одни плюсы и никаких проблем. Однако это не совсем так. Есть несколько причин, почему нельзя дома держать денежное дерево.

Почему в доме строго запрещено держать денежное дерево

Листья толстянки содержат яд — мышьяк. Вещество не испаряется, так что отравиться, если дерево просто стоит рядом, невозможно. Чтобы это произошло, яд должен попасть внутрь.

Если дома есть дети или домашние животные, то денежное дерево несет потенциальную опасность.

Известны случаи, когда животные или малыши съедали листья денежного дерева и получали отравление. Его симптомы: рвота, понос, острые боли в животе, отсутствие аппетита, сильная жажда, нарушения в сознании и координации в пространстве.

Кроме того, если по неосторожности сломать листик толстянки и соприкоснуться с ядом, можно получить серьезную аллергическую реакцию.

Есть еще одна причина, по которой не стоит дома держать денежное дерево. Правда, касается это не всех, а только слишком эмоциональных и суеверных людей.Принеся в дом денежное дерево, такие люди могут убедить себя в том, что теперь на них прольется чуть ли не дождь из купюр. Если примета не сработает, особо эмоциональные люди могут впасть в депрессию.

Ранее Главред писал, как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги.

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