Чем для России и лично Путина закончится война в Украине: астролог дал мрачный прогноз

Астролог озвучил мрачный гороскоп для России и Путина / Фото Reuters

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил Таро-прогноз для России. Специалист рассказал, чем для РФ закончится война в Украине и свергнут ли с поста президента Владимира Путина.

"Итак, друзья, мне очень понравилось, что мне показали карты. Державу-агрессора ждёт сильное падение, а Карта Башни ещё и акцентирует внимание на свержении прежнего диктаторского режима. Вся реальная картина отображена на картах Таро, а также я увидел, что будет в ближайшем будущем", - написал Гордеев в Instagram.

По словам Гордеева, в середине всего расклада падает карта Башня.

"И полетит ваш Путин к такой-то матери куда подальше. Вот этот удар, эта молния - это Украина, которая погонит его прочь", - сказал специалист, показывая на карту.

Также прогноз неутешителен и для самих россиян - падает очень много негативных карт.

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"Будет много переживаний русских людей, которые сейчас боятся за свои денежки, что у них не будет кока-колки, не будет у них теперь Zara и всех новомодных трендовых вещей", - сказал Гордеев.

"Карта Справедливость лежит рядом с картой Башня, это говорит о том, что вас всех ждет суд", - обратился таролог к россиянам.

Впрочем, по его словам, в Россию будут некоторые финансовые вливания, но РФ откажется их принимать.

"Поэтому ваш расклад очень прост. Ребята, не нападайте на ту державу, которую недооцениваете", - резюмировал Гордеев.

Как сообщал Главред, ранее Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.

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