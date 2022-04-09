В апреле состоится решающее сражение, названа переломная дата в войне - гороскоп для Украины

Гороскоп для Украины - названа переломная дата в войне 2022 / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

В апреле на востоке Украины состоится решающее сражение между украинскими защитниками и путинскими войсками. После этого ход войны изменится.

Такой гороскоп для Украины на апрель 2022 составил астролог Дмитрий Уранус.

Не исключена еще одна попытка российских оккупантов захватить Харьков. Специалист посоветовал харьковчанам, которые покинули город, не возвращаться туда еще примерно недели две.

"Сегодня (5 апреля, - ред.) и в ближайшие дни соединение Марса и Сатурна в Водолее стало точным, они в одном градусе. На днях возможна еще одна попытка оккупировать Харьков и взять в кольцо силы ВСУ на Донбассе. Распадется это соединение только к 15-16 апреля. После этой даты ход войны может измениться окончательно", - написал Уранус в Facebook.

Специалист также назвал города, где вероятно пройдут самые ожесточенные бои.

"Суммирующее негативное влияние соединения Марса и Сатурна происходит точно на долготе Мариуполя 37Е30 и проходит по линии, где находится множество городов - Святогорск, Краматорск, Славянск, Дружковка, Селидово, Курахово, Марьинка, Угледар. Это очень разрушительное влияние для данных городов. Думаю, там будет очень опасно, будут обстрелы и разрушения, не оставайтесь там. Не знаю что сказать о Мариуполе, к сожалению, шансов мало", - рассказал астролог.

"Коричневая линия зоны кульминации Сатурна проходит по всем городам между Донецком и Луганском. Эта зона станет еще более мрачной и безнадежной", - добавил Уранус.

Где в Украине будут серьезные бои в апреле 2022 / facebook.com/dmitriy.uranus

Новолуние 30 апреля состоится при точном соединении Венеры и Юпитера в Рыбах. Специалист отметил, что это дает надежду на заключение какого-то мирного договора в течении мая месяца или на активность международных миротворческих сил.

"Перемены в военно-политической ситуации в Украине будут обязательно", - резюмировал астролог.

Ранее астролог Александр Беспалов составил гороскоп для Украины на апрель 2022 года и спрогнозировал, ждать ли завершения войны во второй месяц весны.

В свою очередь, астролог Анжела Перл также составила гороскоп для Украины 2022 и рассказала, что очень часто войны заканчиваются, когда соединяются планеты, которые отвечают за мир - это Юпитер и Нептун.

"И сейчас такое же соединение Юпитера с Нептуном будет 12 апреля. То есть в апреле будет понятно, что война не может продолжаться. И понятно будет, что победа - за Украиной. Украина не может не победить. Это во всех гороскопах, на всех картах видно", - заявила астролог.

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