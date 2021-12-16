УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Два трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 году

16 декабря 2021, 07:10

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для России и Путина на 2022 год и рассказал, когда РФ начнет распадаться.

Астролог Влад Росс рассказал, какие страны в 2022 году могут пострадать от агрессии России
Астролог рассказал, почему кремлевские элиты могут взбунтоваться против Путина и смести его / УНИАН

Для России 2022 год не будет спокойным и может принести ряд знаковых событий. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, по словам астролога, в России в 2022 году возможно свержение власти.

"В год Тигра всегда случаются перевороты, и такой сценарий вполне может быть разыгран в России. Особенно – в марте. Еще Нострадамус, предсказавший появление Путина, говорил, что править он будет с марта по март", – отметил Влад Росс.

А привести к такому перевороту в РФ, по прогнозу астролога, могут действия Путина в отношении Украины.

"Если вдруг в марте Путин решит напасть на Украину, то в России может произойти переворот. С такими действиями не согласится российская верхушка, ведь полномасштабная война с Украиной может привести даже к ядерной войне. В этом случае Путин может получить табакеркой по голове, или с ним случится что-то вроде того", – считает Влад Росс.

Реклама

Астролог утверждает, что наиболее опасный период для России в 2022 году – это март: именно в марте возможен не только переворот, но и масштабные протесты в РФ.

"В это время в России также возможны массовые протесты из-за QR-кодов. Российский народ может не вытерпеть принуждения и ограничения. Россиян можно ограничивать и гнобить до последнего, однако все это со временем выльется в тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Ситуация может взорваться неожиданно в феврале-марте", – прогнозирует Росс.

Также астролог считает, что некоторым странам, соседствующим с Россией, следует быть начеку в 2022 году, поскольку Москва может попытаться отхватить кусок их территорий.

Прежде всего, по мнению Влада Росса, в наступающем году нужно держать ухо востро Казахстану.

"Россия может напасть на Казахстан, пожелав оттяпать его северную часть. Сейчас пока что Россию от этого сдерживает только Украина, но, как только ей удастся решить украинскую проблему, Казахстан может стать следующим", – отметил Росс.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

А вот Беларусь, по словам астролога, Путин уже "подмял под себя". Однако радоваться ему осталось недолго.

"Ни Путин, ни Лукашенко долго не усидят на своих постах – очень скоро их сметут. По моим прогнозам, это – два трупа. Уберут и одного, и другого", – прогнозирует Влад Росс.

Серьезная угроза для жизни Путина, по словам астролога, будет сохраняться всю весну, а особенно она велика будет в марте.

"Заговор против Путина может вызреть еще в декабре 2021 года, когда Сатурн делает к Урану жесткий квадрат. А вот его реализация может наступить в марте-мае следующего года", – считает Росс.

По его словам, заговор против Путина затеют кремлевские элиты. Причина их недовольства – проста.

"Они устали терпеть санкции, которые вводятся против них и российского государства из-за политики Путина. Они хотят вернуть свои деньги. Дети у них – на Западе, жены – тоже на Западе. Зачем им Китай, с которым предлагает дружить Путин?", – пояснил Влад Росс.

Читайте такжеПолет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

Также астролог не исключает, что в случае заговора дестабилизацией грамотно воспользуется Навальный – он сумеет выйти из тюрьмы.

"Это ключевой момент, ведь, как только Навальный окажется на свободе, в России сразу произойдет революция, которая тут же сметет власть", – добавил Росс.

Более того, по словам астролога, когда в России начнется неразбериха, ее со временем может ждать и парад суверенитетов.

Читайте такжеХудший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

"Это случится не в 2022 году, а несколько позже – при вхождении Плутона в знак Водолея, то есть в 2024-2025 гг. В 2022 году развал России не случится, но проблемы у нее будут позже. Как Советский Союз развалился не в один момент, так и Россия, если к власти придет тот же Навальный, развалится не сразу, а через несколько лет части РФ могут начать отпадать", – считает Влад Росс.

Так что главное, что грозит России в 2022 году, по мнению астролога, – это свержение власти и дворцовый переворот.

Заказать персональный гороскоп астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
Беларусь астролог Казахстан покушение Александр Лукашенко Владимир Путин Алексей Навальный Влад Росс Россия государственный переворот гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Деньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом домеДеньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом доме Гороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обманГороскоп на сегодня 12 декабря 2021: Львам – опасные соблазны, Водолеям – предательство, Рыбам - обман Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуПриметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в беду В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВ Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого Николая Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаЧто будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ невролога
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:24

Коронавирус в Украине 16 декабря: число новых больных за сутки приблизилось к 10 тысячам

08:10

Атака на Украину и отказ от нефти и газа из РФ: журналист оценил шансы на жесткий удар ЗападаВидео

08:06

"Не для наших бабушек": Комаровский рассказал о вреде капель и капсул от сердца

07:36

В США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди: в деле есть "российский след"

07:10

Два трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 году

Реклама
06:53

Плесень и истекший срок годности: эксперт рассказала, как украинцам продают просрочку по скидкам

06:19

Армагеддон отложили?мнение

05:47

Гороскоп на 2022 год для Девы: судьбоносные события, шанс на любовь и выгодные возможностиВидео

05:40

Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутВидео

05:32

Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик

05:25

Звезда Женского Квартала засветила пикантную родинку на груди

04:36

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньгиВидео

04:24

Диетолог озвучила новый способ "сбить" уровень холестерина

04:05

Просто находка: где можно использовать чесночную шелуху

03:56

Украину атакует циклон Matteo и резко похолодаетВидео

03:26

В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

02:40

Будет расти, как на дрожжах: дешевое супер удобрение для орхидей, которое есть у каждого на кухне

02:38

KAZKA Александра Зарицкая показала полукружья груди в бездонном декольте

02:37

Праздник на носу: как выбрать безопасные елочные игрушки

01:59

Что будет с телом, если каждый день есть гречку - ответ специалиста

Реклама
01:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

00:51

Приметы на 16 декабря: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

00:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

00:17

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

15 декабря, среда
23:55

В Евросоюзе заявили о "твердом ответе" на агрессию Путина против Украины

23:22

В Украине взлетели цены на подержанные автомобили: в чем причина

22:52

"Уже губки посинели": под Черкассами умерла малышка, пока пьяная мать отсыпалась

22:44

Жена футболиста Шахтера показала аппетитные формы в бикини

22:18

Сенат США выделил Украине 300 млн долларов на оборонуВидео

22:13

Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

21:38

Итоги поездки в Брюссель: Зеленский рассказал о договоренностях с Германией и ФранциейВидео

21:08

Кулеба указал на главный результат переговоров Зеленского с Макроном и ШольцомВидео

21:02

Астафьева в халате на голое тело позволила рассмотреть набухшие выпуклости

20:59

В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"Видео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Льва: звездный час, приятные перемены и настоящее счастьеВидео

20:18

"Будет иметь то, что заслужил": мать подростка, устроившего ДТП в Луцке не хочет нанимать адвокатовВидео

20:06

Врач уточнил симптомы нового штамма коронавируса Омикрон

20:05

Какие игрушки нельзя вешать на новогоднюю елку: привлекут беду и нищетуВидео

19:49

Зеленский, Шольц и Макрон договорились по решению конфликта на Донбассе и обратились к РоссииВидео

19:33

Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

Реклама
19:30

Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опятьмнение

19:24

В Донецкой области трагически погиб депутат на глазах у семилетнего сына

19:06

На Буковине мужчина зарубил свою жену топором и задушил 1,5-месячную дочьВидео

18:59

"Вам врут": Георгий Лепс резко высказался о слухах про свою госпитализацю

18:52

Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

18:48

Сын увидел, что в гробу не его отец: в морге на Запорожье перепутали покойников

18:43

Достаток, солидный заработок и благополучие: какие цвета помогут привлечь деньги в год Тигра

18:35

Курс Украины в НАТО, агрессия РФ и безопасность: Зеленский провел переговоры с Шольцем и МакрономВидео

18:28

Археологи раскопали древнейшее захоронение младенца в Европе

18:28

В Украине рухнули цены на бензин и дизтопливоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять