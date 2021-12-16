Два трупа и переворот: астролог рассказал, что ждет Россию в 2022 году

Астролог рассказал, почему кремлевские элиты могут взбунтоваться против Путина и смести его / УНИАН

Для России 2022 год не будет спокойным и может принести ряд знаковых событий. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Прежде всего, по словам астролога, в России в 2022 году возможно свержение власти.

"В год Тигра всегда случаются перевороты, и такой сценарий вполне может быть разыгран в России. Особенно – в марте. Еще Нострадамус, предсказавший появление Путина, говорил, что править он будет с марта по март", – отметил Влад Росс.

А привести к такому перевороту в РФ, по прогнозу астролога, могут действия Путина в отношении Украины.

"Если вдруг в марте Путин решит напасть на Украину, то в России может произойти переворот. С такими действиями не согласится российская верхушка, ведь полномасштабная война с Украиной может привести даже к ядерной войне. В этом случае Путин может получить табакеркой по голове, или с ним случится что-то вроде того", – считает Влад Росс.

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Астролог утверждает, что наиболее опасный период для России в 2022 году – это март: именно в марте возможен не только переворот, но и масштабные протесты в РФ.

"В это время в России также возможны массовые протесты из-за QR-кодов. Российский народ может не вытерпеть принуждения и ограничения. Россиян можно ограничивать и гнобить до последнего, однако все это со временем выльется в тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Ситуация может взорваться неожиданно в феврале-марте", – прогнозирует Росс.

Также астролог считает, что некоторым странам, соседствующим с Россией, следует быть начеку в 2022 году, поскольку Москва может попытаться отхватить кусок их территорий.

Прежде всего, по мнению Влада Росса, в наступающем году нужно держать ухо востро Казахстану.

"Россия может напасть на Казахстан, пожелав оттяпать его северную часть. Сейчас пока что Россию от этого сдерживает только Украина, но, как только ей удастся решить украинскую проблему, Казахстан может стать следующим", – отметил Росс.

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А вот Беларусь, по словам астролога, Путин уже "подмял под себя". Однако радоваться ему осталось недолго.

"Ни Путин, ни Лукашенко долго не усидят на своих постах – очень скоро их сметут. По моим прогнозам, это – два трупа. Уберут и одного, и другого", – прогнозирует Влад Росс.

Серьезная угроза для жизни Путина, по словам астролога, будет сохраняться всю весну, а особенно она велика будет в марте.

"Заговор против Путина может вызреть еще в декабре 2021 года, когда Сатурн делает к Урану жесткий квадрат. А вот его реализация может наступить в марте-мае следующего года", – считает Росс.

По его словам, заговор против Путина затеют кремлевские элиты. Причина их недовольства – проста.

"Они устали терпеть санкции, которые вводятся против них и российского государства из-за политики Путина. Они хотят вернуть свои деньги. Дети у них – на Западе, жены – тоже на Западе. Зачем им Китай, с которым предлагает дружить Путин?", – пояснил Влад Росс.

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Также астролог не исключает, что в случае заговора дестабилизацией грамотно воспользуется Навальный – он сумеет выйти из тюрьмы.

"Это ключевой момент, ведь, как только Навальный окажется на свободе, в России сразу произойдет революция, которая тут же сметет власть", – добавил Росс.

Более того, по словам астролога, когда в России начнется неразбериха, ее со временем может ждать и парад суверенитетов.

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"Это случится не в 2022 году, а несколько позже – при вхождении Плутона в знак Водолея, то есть в 2024-2025 гг. В 2022 году развал России не случится, но проблемы у нее будут позже. Как Советский Союз развалился не в один момент, так и Россия, если к власти придет тот же Навальный, развалится не сразу, а через несколько лет части РФ могут начать отпадать", – считает Влад Росс.

Так что главное, что грозит России в 2022 году, по мнению астролога, – это свержение власти и дворцовый переворот.

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