"Ждем начало весны": таролог спрогнозировала финальный срок победы Украины

Таролог спрогнозировала финальный срок победы Украины / Коллаж фото УНИАН, pixabay

Известный украинский экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказала, что, согласно ее прогнозу, украино-российская война закончится в период с марта по апрель следующего года. Об этом она рассказала в программе программы "Слава+".

Ведущий Слава Демин задал ей соответствующий вопрос.

"Все говорят о том ‒ и тарологи в том числе, и эксперты ‒ что уже в марте-апреле война закончится. То есть так ‒ наступит "Мир". Сейчас эта история поменяется? Даты поменяются?", ‒ спросил он.

"Вот сейчас смотрю (перебирает колоду карт Таро ‒ Главред) Третий месяц. Ждем начало весны. Там все будет. Так что ‒ двигаемся туда", ‒ ответила Хомутовская.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

Астролог Ангелина Вакулина предупредила об угрозе быстрого обострения войны. Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также на протяжении осени.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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