Таролог спрогнозировала, когда может закончиться война/ Reuters, pixabay.com

Полномасштабные военные действия между ВСУ и русскими оккупантами закончатся весной 2023 года. Такой прогноз известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская сделала в интервью YouTube-каналу TOP.

По ее словам, юридически Украина будет еще год или два судиться с Россией. То есть будут разбирательства насчет репараций и всякого рода контрибуций. В то же время она уточнила, что это уже будет не военная история, а юридическая.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

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"История на уровне юристов долговременная. Но окончание войны мы ждем в 2023 году весной. Ничего не меняется", ‒ заявила Хомутовская.

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