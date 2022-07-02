"Земля и руины": астролог назвала город, который ждет настоящий "ад" и участь Мариуполя

Гороскоп для Украины / goodfon.ru

Война в Украине будет идти весь 2022 год. Как прогнозирует астролог Ангелина Вакулина, многие города Украины ждет тяжелая судьба.

По ее прогнозу, в Харькове просвета нет вообще.

"То что я вижу это крайне больно. Земля и Руины", - отмечает астролог в Instagram.

Она также предупредила, что именно Харьков может ждать настоящий "ад", как в Мариуполе.

Также астролог предрекла в ближайшее время оккупацию одного из городов.

"По оккупации городов. В ближайшее время это Лисичанск. До конца лета очень и очень высокая вероятность", - сказала астролог.

Вакулина также рассказала, когда могут освободить Херсон от оккупантов.

"Не раньше октября. Херсон будут освобождать в самую последнюю очередь из всех оккупированных территорий", - написала астролог.

Ранее астролог предупредила, что Киев, Бровары, Белая Церковь, Васильков, Фастов и ближайшие населенные пункты, Одесса, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск находятся в опасности.

Когда закончится война

Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит этим летом.

При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

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