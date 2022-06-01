УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июне

1 июня 2022, 16:59

Самый опасный период, когда будут происходить более ожесточенные бои – вблизи полнолуния.

гороскоп Украина
Гороскоп для Украины / pixabay

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Украины на июнь и рассказал, когда ждать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

Росс отмечает, что июнь будет не особо богатым на напряженные транзиты, что, безусловно, хорошо.

"Месяц обещает быть довольно спокойным, несмотря на военные действия. А они постепенно будут переходить в статическую фазу. Территорий уже никто у нас отбирать не будет, но будут усиленные ракетные обстрелы, лишь бы они не превратились в ковровые бомбардировки", - сказал астролог Главреду.

Самый опасный период, когда будут происходить более ожесточенные бои – вблизи полнолуния, то есть 13-16 июня.

"В эти даты могут серьезно усилиться и ракетные обстрелы. Также жесткая ситуация возможна в конце месяца – 27-29 июня. Так что, скорее всего, ракетами Россия поздравит нас с Днем Конституции – Путин же любит символизм. Например, на Пасху Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли люди, в том числе младенец, то есть Путину понадобилось принести в жертву ребенка", - говорит Росс.

Влад Росс отмечает, что в середине месяца, когда будет полнолуние, нужно будет внимательно относиться к любой полученной информации.

"Например, если Россия будет настаивать на "мире, дружбе, жвачке", это будет значить, что точно никакого мира не будет, и никакой дружбы или адекватных переговоров она не сможет обеспечить, а, значит, на это не нужно соглашаться. Возможны обманы и самообманы, а также "разводы" на деньги. Потому в середине месяца следует с особой осторожностью относиться к предложениям, сулящим быстрое обогащение", - говорит астролог.

Читайте такжеНачнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дни

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

Читайте также:

война в Украине астролог гороскоп Влад Росс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:21

Офицеров-рашистов "перемололи на фарш": в ВСУ показали новый груз 200 для РФ

17:17

"Есть надежда, что освободим": мэр Северодонецка рассказал, что 20% города держат ВСУВидео

17:05

Сто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победумнение

16:59

Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июнеВидео

16:49

София Ротару поддержала Аллу Пугачеву в ее сопротивлении травле в РФ

Реклама
16:28

Контрудар ВСУ на Херсонщине: в Минобороны рассказали о "частичном успехе"Видео

16:24

"Операция срывается": ВСУ удалось нарушить планы Путина по оккупации УкраиныВидео

16:09

Какому продукту грозит исчезновение из украинских супермаркетов вслед за солью - СМИ

16:04

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

15:58

Зеленский руководит обороной, используя систему Ставок - ПодолякВидео

15:45

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

15:37

"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

15:37

Порты на замке: что будет означать для России запрет ЕС на страхование танкеровмнение

15:32

"За отношение к войне с Украиной и Путину": на Ахеджакову напали во время спектакля

15:31

В Кремле заговорили о подготовке "финального документа" для встречи Зеленского с Путиным

15:31

В России угрожают ударить по США из-за оружия для УкраиныВидео

15:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новостиВидео

15:19

Известный астролог рассказал, кого ждет опасность в июне и как привлечь удачуВидео

15:00

Дворников пропал с Донбасса: РФ сменила командующего наступлением - NYTВидео

14:52

Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

Реклама
14:46

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

14:39

"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышей

14:39

"Боги войны сделали это": главарь "ДНР" Пушилин ранен, а "шишка" из РФ ликвидирована - СМИВидео

14:36

Вассерман призвал нанести "болезненный удар" Пугачевой

14:33

"Нас не интересует Россия": у Зеленского опровергли фейки о подготовке удара по РФВидео

14:07

Сломать всю систему обороны РФ на Юге: Жданов объяснил, почему ВСУ важно перейти реку Ингулец

14:02

Артиллеристы разбили российскую колонну: 5 танков и 2 БМП сгорели дотлаВидео

13:59

"Не верим Зеленскому": в Кремле "пригорает" из-за поставок американских РСЗО УкраинеВидео

13:35

Есть консенсус Запада: все необходимое оружие передадут Украине – ПодолякВидео

13:26

Догнала карма: в Мелитополе в авто взорвали дочь "гауляйтера" с мужем – фотоВидео

13:17

Украинец вернулся из российского плена с отрезанными пальцами и ступнями

13:14

Европейцы прогнулись: что будет с российским газом в Европемнение

13:12

Астрологический прогноз на июнь-2022: чего опасаться и каким делам посвятить месяцВидео

13:11

Шокировал даже Скабееву: депутат Госдумы предложил похищать западных политиковВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарованиеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 июня 2022: Ракам – деньги, Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

12:58

Рашисты накрыли Харьковщину мощным огнем: среди погибших – ребенокВидео

12:32

Ехали в разведку и наткнулись на ВСУ: украинские воины уничтожили вражескую БРДМ-2 на ЛуганщинеВидео

12:28

На Запорожье защитники Украины уничтожили 6 рашистов и сбили Су-25 РФВидео

12:04

Троицкая родительская суббота в 2022 году – дата, традиции и запреты дня

Реклама
12:00

Протянет не более 4 месяцев: Путина готовят к операции – журналистВидео

11:58

Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - Шольц

11:32

Украину "поджарит" в первый месяц лета, опасная жара уже на подходе

11:27

Швейцария запретила Дании поставлять в Украину БТР Piranha III - ReutersВидео

11:26

Трусы учат смелых, или Как Запад подталкивает Путина к третьей мировоймнение

11:22

Франция и Германия боятся победы Украины в войне – ПионтковскийВидео

11:21

Россияне захватили 70% Северодонецка - глава Луганской ОВАВидео

11:01

"Игра чрезвычайно опасна": в МИД Германии предупредили, чем грозит захват Донбасса РоссиейВидео

10:58

ВСУ отправили в ад кадыровского подполковника ДимаеваВидео

10:49

"Все готово": Гордон показал, как для Путина приготовили гроб и катафалк

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять