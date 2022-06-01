Будет мощный ракетный удар и бомбардировки: астролог назвал дату ожесточенных боев в июне

Гороскоп для Украины / pixabay

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Украины на июнь и рассказал, когда ждать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.

Росс отмечает, что июнь будет не особо богатым на напряженные транзиты, что, безусловно, хорошо.

"Месяц обещает быть довольно спокойным, несмотря на военные действия. А они постепенно будут переходить в статическую фазу. Территорий уже никто у нас отбирать не будет, но будут усиленные ракетные обстрелы, лишь бы они не превратились в ковровые бомбардировки", - сказал астролог Главреду.

Самый опасный период, когда будут происходить более ожесточенные бои – вблизи полнолуния, то есть 13-16 июня.

"В эти даты могут серьезно усилиться и ракетные обстрелы. Также жесткая ситуация возможна в конце месяца – 27-29 июня. Так что, скорее всего, ракетами Россия поздравит нас с Днем Конституции – Путин же любит символизм. Например, на Пасху Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли люди, в том числе младенец, то есть Путину понадобилось принести в жертву ребенка", - говорит Росс.

Влад Росс отмечает, что в середине месяца, когда будет полнолуние, нужно будет внимательно относиться к любой полученной информации.

"Например, если Россия будет настаивать на "мире, дружбе, жвачке", это будет значить, что точно никакого мира не будет, и никакой дружбы или адекватных переговоров она не сможет обеспечить, а, значит, на это не нужно соглашаться. Возможны обманы и самообманы, а также "разводы" на деньги. Потому в середине месяца следует с особой осторожностью относиться к предложениям, сулящим быстрое обогащение", - говорит астролог.

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Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

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