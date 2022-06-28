"Неделя будет похожа на мясорубку": астролог назвала город Украины, который ждет ракетная опасность

Украинцам на этой неделе категорически стоит избегать скопления людей.
Обострение в войне с Россией началось несколько дней назад. Астрологи и экстрасенсы предупреждали, что Россия может атаковать Украину к концу июня.
После ракетной атаки на ТРЦ в Кременчуге, астролог Ангелина Вакулина сообщила, что неделя для Украины будет адской.
"Неделя будет похожа на мясорубку. Просто ад", - пишет астролог в Instagram.
Она отмечает, что украинцам категорически стоит избегать скопления людей.
"Не посещайте места скопления людей - центры, рестораны, торговые центры, парки, бассейны", - отмечает астролог.
Астролог добавила, что эти локации будут обстреливать ракетами всю неделю-полторы.
"Организовывайте доставки еды, и избегайте даже гипермаркетов. Спускайтесь в укрытия, когда сирены", - добавляет астролог.
Также Вакулина назвала город, который в зоне обострения ракетных ударов.
"Кропивницкий. Очень высокая вероятность обстрелов и ситуаций похожих на Кременчуг", - добавила она.
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Когда закончится война
Астролог Влад Росс отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.
При этом астролог предупредил, что стоит ожидать ожесточенных боев. По его прогнозу, война в Украине в июне не закончится.
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