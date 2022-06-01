Известный астролог рассказал, кого ждет опасность в июне и как привлечь удачу

По словам Влада Росса, июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем.
С приходом лета каждый мечтает наладить свою жизнь, привлечь деньги и удачу. Известный астролог Влад Росс рассказал Главреду, каких опасностей стоит ожидать в июне и что лучше делать в первый месяц лета.
Астролог отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.
Что нельзя делать в июне 2022:
- решать важные финансовые вопросы;
- рисковать в середине месяца деньгами;
- налегать на сладости и потакать своим слабостям;
- садиться на диету;
- искать новые знакомства;
- выяснять отношения, затевать ссоры и споры, иначе этот конфликт может затянуться надолго.
Что нужно сделать в июне 2022:
- начинать новые проекты – их удастся быстро выполнить и завершить;
- участвовать в конкурсах и соревнованиях;
- делать решительные шаги;
- контролировать свои желания;
- перепроверять важную информацию;
- отправляться в поездки, особенно во второй половине месяца;
- заниматься интеллектуальными видами деятельности;
- писать книги.
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Автор: Маша Тупченко