Известный астролог рассказал, кого ждет опасность в июне и как привлечь удачу

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С приходом лета каждый мечтает наладить свою жизнь, привлечь деньги и удачу. Известный астролог Влад Росс рассказал Главреду, каких опасностей стоит ожидать в июне и что лучше делать в первый месяц лета.

Астролог отмечает, что июнь-2022 обещает быть более-менее спокойным и благожелательным месяцем, без особых напряженных аспектов и рутины, однако есть и запреты, который нарушать не стоит.

Что нельзя делать в июне 2022:

решать важные финансовые вопросы;

рисковать в середине месяца деньгами;

налегать на сладости и потакать своим слабостям;

садиться на диету;

искать новые знакомства;

выяснять отношения, затевать ссоры и споры, иначе этот конфликт может затянуться надолго.

Что нужно сделать в июне 2022:

начинать новые проекты – их удастся быстро выполнить и завершить;

участвовать в конкурсах и соревнованиях;

делать решительные шаги;

контролировать свои желания;

перепроверять важную информацию;

отправляться в поездки, особенно во второй половине месяца;

заниматься интеллектуальными видами деятельности;

писать книги.

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