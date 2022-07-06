Зеленка для огурцов завалит урожаем: как применять дешевое средство, которое есть в каждой аптечке

Зеленка для огурцов - в чем польза и как применять / Фото pixabay.com

Летом каждый огородник задумывается, чем можно подкормить огурцы, чтобы они дольше плодоносили. И самые опытные из них знают: чтобы урожай был большим и собирать его можно было не одну неделю, растение должно быть здоровым и получать максимум необходимых питательных веществ. Поэтому без подкормки не обойтись. Угостить огурчики можно копеечным препаратом, который есть в каждой аптечке. Речь идет о зеленке. Она защитит растение от болезней, продлит срок плодоношения, укрепит корни. А еще благодаря этому препарату каждый огурчик будет красивого зеленого цвета и сладкий на вкус.

Зеленка для огурцов - в чем польза

Прежде всего зеленка - это суперзащита от гнилостных процессов, дрожжевых грибков, мучнистой росы, прикорневой гнили, бактериального рака, фитофтороза.

Зеленка содержит медь, поэтому без нее не обойтись, если огурцы выращиваются на болотистой почве, в которой как раз этого вещества практически нет.

Также этот препарат укрепляет корни, дезинфицирует трещинки, заломы и другие раны на растении, ускоряет их заживление. После подкормки зеленкой плети становятся более пышными, а кусты - ярко-зелеными.

Зеленка стоит намного дешевле, чем различные удобрения и фунгициды, при этом пользы приносит столько же. Кроме того, этот препарат не наносит никакого вреда овощам в отличие от химических препаратов.

Еще одно ее неоспоримое преимущество удобрения огурцов зеленкой - это придание овощам красивого зеленого оттенка и сладкого вкуса.

Зеленка для полива и опрыскивания огурцов - как применять

За сезон минимум три раза нужно провести подкормку и опрыскивание огурцов с применением раствора бриллиантовой зелени.

Как только появятся массовые всходы, рассаду поливают из распылителя или тонкой струйкой под корень из расчета две капли на один литр.

После пересадки в открытый грунт или теплицу проводится внекорневая подкормка огурцов для профилактики грибковых заболеваний.

В конце цветения проводят обработку слабым раствором 10 мл на 10 л для улучшения образования завязей. Раствор следует лить строго под корень.

Зеленка против мучнистой росы

Если на огурцах появились признаки мучнистой росы, необходимо провести не больше трех опрыскиваний с интервалом не менее 10 дней.

Чтобы приготовить раствор, смешайте литр сыворотки, 5 мл зеленки и 25 грамм мочевины.

Как увеличить количество завязей на огурцах

Зеленку можно применять для улучшения формирования завязей. Для этого нужно разбавить 10 капель зеленки в 10 л воды. Можно также смешать по три капли зеленки и йода на тот же объем воды.

Чудо-средство, чтобы огурцы были зелеными

Многие используют зеленку для придания огурчикам роскошного зеленого цвета, который существенно улучшает товарный вид овоща.

Батон белого хлеба (можно черствого, но без плесени) залить литром воды. Дать настояться в течение ночи. Затем добавить две капли зеленки и процедить. Этим раствором огурцы поливают под корень.

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Как поливать огурцы зеленкой

Поливать огурцы зеленкой можно как утром, так и вечером. Приготовленный раствор (500 мл на каждый взрослый куст) тонкой струей выливают под корень, стараясь не попадать на листья и стебли.

Как опрыскивать огурцы зеленкой

Слабо концентрированный раствор перелить в распылитель и приступить к обработке. Важно следить за тем, чтобы жидкость попадала только на листья и стебли, избегая контакта с цветами.

Ранее Главред писал, что делать, чтобы огурцы созрели раньше на 2-3 недели и как правильно собирать огурцы, чтобы не испортить урожай.

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