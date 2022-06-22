Нашатырный спирт для огурцов и прочих овощей: как уберечь растения от вредителей

Нашатырный спирт для огурцов и прочих овощей - и удобрение, и защита/ Profermu и ua.depositphotos.com

Давно пора было разобраться с одним довольно досужим таки мифом. Мол, нашатырный спирт (в просторечии ‒ нашатырь или аммиак) всего лишь чисто лекарственное средство, которым хорошо приводить в сознание людей после обморока. И только матерые огородники, годами возделывающие свои шесть соток знают, что нашатырь от вредителей чудо как хорош и очень неплох как удобрение.

Какие растения можно поливать нашатырем

Нашатырный спирт ‒ одно из любимых лакомств любой рассады. Из матерых же растений его любят ‒ сладкий перец, лук, чеснок, томаты и огурцы. На последних овощах чуть подробнее остановимся.

Вряд ли кто будет спорить, что огурцы очень сильно страдают от тли. Любой садовод знает ‒ если у овощей продырявлены листья либо они понемногу желтеют, то виноваты эти мелкие зловредные мушки.

Нашатырный спирт от тли на огурцах нужно применять так:

Взять кусок хозяйственного мыла и влить столовую ложку 25%-ного раствора нашатыря на 10 литров воды;

Добавить немножко мыльной пены ‒ чтобы лучшего прилипало;

Обрызгать получившимся раствором обратную сторону огуречных листьев.

Что еще можно поливать нашатырным спиртом? Цветы ‒ георгины, клематисы, настурции, пионы, розы, анютины глазки, циннии.

Отдельно нужно сказать пару слов о клубнике. Для нее нашатырный спирт ‒ хорошее именно что защитное средство (в первую очередь ‒от слизней и муравьев). В качестве удобрения нашатырь для этой сладкой летней ягоды практически не усваивается.

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Сколько нужно нашатырного спирта на ведро воды

Если огороднику нужно срочно побороться с вредителями, то раствор для опрыскивания обычно готовится так:

Взять кусок хозяйственного мыла (не меньше двухсот грамм) и тщательно пропустить его через крупную терку;

Получившуюся перетертую массу залить литром горячей воды;

Этот раствор вылить в десятилитровое ведро холодной воды, а потом долго перемешивать;

В финале залить 50 миллилитров нашатыря (25%-ного).

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Как развести нашатырный спирт для полива рассады

На рассаду, к сожалению, регулярно охотятся всячески мерзкие насекомые ‒ медведка, проволочник, морковная муха, долгоносик, тля. в первые недели после посадки. Но нашатырный спирт от вредителей таких помогает хорошо, как говорят опытные огородники. Поступать нужно так:

Вечером, после захода солнца, залить рассаду водой ‒ чтобы не повредить корни.

На ведро воды плеснуть 20 миллилитров нашатыря.

Долго и упорно мешать раствор.

Лить под корень растений из расчета литр на один куст.

Нашатырный спирт благодаря своему очень резкому запаху блокирует дыхание вредителей-насекомых. Понятно, что они быстро умирают от такого. И, пока рассада будет издавать аромат нашатыря, то будут облетать или обползать ее десятой дорогой.

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