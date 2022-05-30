Огурцы созреют раньше на 2-3 недели: простые и безопасные рецепты стимуляторов роста

Подкормка огурцов народными средствами - простые рецепты / Фото pixabay.com

Огурцы в зависимости от сорта созревают через 38-56 дней. Но для того, чтобы собрать большой урожай, недостаточно просто посадить высокоурожайные сорта. Необходимо еще и вносить в почву стимуляторы роста и удобрения, которые, кстати, поспособствуют еще и тому, чтобы огурчики поспели раньше срока. Безусловно, можно купить магазинное удобрение, но такие подкормки содержат химические соединения, а это вредно для организма. Поэтому идеальный вариант - приготовить удобрение в домашних условиях.

Подкормка огурцов народными средствами не менее эффективна и при этом безопасна. Самые популярные народные стимуляторы роста - это дрожжи, зола, сахар и хлеб.

Подкормка огурцов дрожжами

Дрожжевую подкормку рекомендуется вносить под кусты огурцов не менее двух раз за сезон. В первый раз через 6-8 дней после высадки рассады, а второй раз – перед тем, как начинают распускаться цветы.

Как приготовить:

5 г сухих дрожжей и половину чайной ложки сахара разбавить в 500 мл теплой воды (температура не ниже 34°С). Через 10 минут в смесь влить еще 5 л отстоянной воды.

В данный питательный раствор добавляют Хеллатин Калий. Он насытит смесь всеми необходимыми веществами для развития плодов. Раствор оставляют в тени на 3-4 часа для завершения процесса брожения.

Под каждое растение необходимо вливать по 500 мл раствора. Хранить данную подкормку нельзя. Она используется в день приготовления.

Подкормка огурцов дрожжами и золой

50 г сухих дрожжей растворить в 5 л теплой воды. Потом добавить 300 г древесной золы и 35 г сахара. Раствор оставить в теплом месте для брожения на два часа. Перед тем, как вносить данную подкормку под огурцы, ее нужно разбавить 5 л воды.

Можно использовать не только сухие, но и свежие дрожжи. В ведре воды развести 200 г свежих дрожжей и оставить для брожения на три часа. Перед поливом раствор разводят в пропорции 1:20. Под каждый куст огурцов вносят по 500 мл раствора.

Стимулятор роста для огурцов из хлеба

Если у вас дома есть черствый хлеб, то не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить отличное удобрение.

Вам понадобится:

500 г черствого хлеба;

500 г нарезанных сорняков;

500 г свежих дрожжей.

Все ингредиенты перемешать и залить ведром воды и оставить для брожения на двое суток. Затем смесь фильтруют и вносят под растения.

Если не хочется тратить время, то в междурядьях можно просто разложить кусочки черствого хлеба. Под воздействием полива или дождей хлеб будет размокать и вносить в почву питательные вещества.

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Удобрение огурцов золой

20 ст. л. золы растворить в ведре воды и настаивать 1-1,5 недели. В течение этого времени раствор регулярно перемешивать. Затем его нужно отфильтровать и внести по 500 мл под каждый куст.

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