Как правильно собирать огурцы: что категорически нельзя делать, чтобы не испортить урожай

Когда и как часто можно убирать огурцы с грядки - дачные хитрости / Фото pixabay.com

Своевременная уборка урожая - важное условия для того, чтобы общая урожайность растения была высокой. Это правило касается в том числе и огурцов. Поэтому если вы хотите получить хороший урожай зеленцов, то не забывайте вовремя их собирать. А еще - делайте это правильно.

Когда появляются первые плоды огурцов

Огурцы бывают раннеспелыми, среднеспелыми и позднеспелыми. В зависимости от этого и отличаются сроки появления первого урожая.

Раннеспелые начинают плодоносить на 30-50-е сутки после появления всходов, среднеспелые - на 50-60-е, позднеспелые - более чем через 60 суток.

Плодоносит огурец достаточно долго. В соответствии с характеристиками конкретного сорта от первого до последнего сбора урожая проходит около 20-90 дней.

Если правильно ухаживать за растением, вовремя вносить подкормки, то за период вегетации урожай огурцов можно собрать до 20 раз.

Когда и как часто можно убирать огурцы с грядки

Каждый может решать сам, когда начинать собирать урожай огурцов. В зависимости от того, что вы планируете делать с плодами дальше, и зависит, на какой стадии развития огурцов вы начнете их срывать. Например, для консервирования пригодятся маленькие зеленцы размером от 8 до 10 см. В засолке можно использовать огурцы размером до 18 см. А для некоторых рецептов нужны совсем маленькие огурчики длиной в 3-4 см.

В общем, срывать созревающие плоды нужно часто – через один-два дня. Если дни стоят жаркие, то каждый день. В начале плодоношения лучше собирать их совсем маленькими, чтобы не перегружать корневую систему. В конце августа сбор плодов проводят раз в 2-3 дня.

Уборка урожая огурцов проводится в утреннее время, когда плоды находятся в охлажденном состоянии. Если собирать огурцы в жаркие дневные часы, то очень скоро они станут мягкими.

Можно собирать урожай огурцов и поздним вечером, но храниться они будут не очень хорошо.

Огурцы желательно сразу положить в прохладное и темное место, можно укутать целлофаном.

При уборке урожая не стоит пропускать ни одного огурца, который более или менее вырос. Также обязательно нужно убирать пожелтевшие плоды. Дело в том, что растение тратит очень много сил на образование семян в таких огурцах вместо того, чтобы "работать" на новый урожай.

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Можно ли собирать огурцы в дождь

Любой урожай, в том числе и огурцов, нежелательно собирать во время дождя, а также в холодную и пасмурную погоду. Также желательно не собирать огурцы после полива и подкормок.

Как правильно собирать огурцы

Очень важно правильно снимать огурцы с лозы. Ни в коем случае нельзя откручивать плод, а также дергать или тянуть его на себя, пытаясь оторвать. Так вы только повредите стебель растения.

Чтобы правильно сорвать огурец, переверните кисть руки ладонью вверх, положите плод на три пальца – мизинец, безымянный и средний; подведите под плодоножку согнутый в суставе указательный палец и мягко толкайте им плодоножку вверх, одновременно нажимая на зеленец большим пальцем. Используя этот прием, вы легко отделите огурец от плодоножки, не повредив место их сращения.

Наиболее щадящим способом отделения огурчика от лозы считается обрезка секатором или ножницами.

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