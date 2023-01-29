"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФ

Некоторые украинцы пугаются от слухов насчет того, что Россия готовит страшные сценарии на годовщину своего вторжения. Таролог сделала свежий расклад.

Таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В годовщину начала масштабного военного вторжения РФ в Украину, украинцев ждут весьма интересные события. Такой расклад на картах Таро сделала известный таролог и астролог Людмила Хомутовская в интервью YouTube-проекту "Мой мир".

"Я бы сказала, что будет один-один. С двух сторон будет активность. Не могу сказать, что Россия будет сидеть и выжидать. Но не вижу, что и Украина чьи-то приказы будет выполнять и будет ждать. […] Мы пойдем на равных. Украина для начала начинает защищаться, а затем набирает обороты. Это не то контрнаступление, которого все ожидают. Это как результат того, что мы сперва обороняемся, а потом набираем обороты", − говорит она.

Немалая роль, говорит Хомутовская, в грядущих событиях, отводится главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Тут нам показывают карту "Король чаш". Как бы главнокомадующий. Я понимаю, что это пан Залужный. Он все хорошо продумал. Он будет разыгрывать свою сцену. Ждите. Там будет очень интересно именно в этот период", − сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.1

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