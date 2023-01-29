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"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФ

29 января 2023, 12:48
Некоторые украинцы пугаются от слухов насчет того, что Россия готовит страшные сценарии на годовщину своего вторжения. Таролог сделала свежий расклад.
Залужный, таролог
Таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В годовщину начала масштабного военного вторжения РФ в Украину, украинцев ждут весьма интересные события. Такой расклад на картах Таро сделала известный таролог и астролог Людмила Хомутовская в интервью YouTube-проекту "Мой мир".

"Я бы сказала, что будет один-один. С двух сторон будет активность. Не могу сказать, что Россия будет сидеть и выжидать. Но не вижу, что и Украина чьи-то приказы будет выполнять и будет ждать. […] Мы пойдем на равных. Украина для начала начинает защищаться, а затем набирает обороты. Это не то контрнаступление, которого все ожидают. Это как результат того, что мы сперва обороняемся, а потом набираем обороты", − говорит она.

Немалая роль, говорит Хомутовская, в грядущих событиях, отводится главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Тут нам показывают карту "Король чаш". Как бы главнокомадующий. Я понимаю, что это пан Залужный. Он все хорошо продумал. Он будет разыгрывать свою сцену. Ждите. Там будет очень интересно именно в этот период", − сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.1

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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Валерий Залужный таро карты таро Людмила Хомутовская
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