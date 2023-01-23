"Выпадает карта аркан "дьявола": таролог изумила прогнозом насчет окончания войны

Как говорил таролог Яна Тимощук, карты ей подсказывают – на фронтах украино-российской войны есть пара вариантов дальнейшего развития событий.

Таролог Яна Тимощук изумила прогнозом насчет окончания войны / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известный таролог и ведический астропсихолог Яна Тимощук (известная также как "Эзотеричка") утверждает – преждевременно ожидать, что украино-российская война в 2023 году закончится. Специалистка рассказала в интервью порталу УНИАН, что именно такой расклад ей показали карты Таро.

"Выпадает карта "аркан дьявола". Если отсчитать 15 месяцев с даты наступления 24.02, то получаем июнь 2023 года. В это время хороший период для Украины в плане деоккупации территорий. К сожалению, специально затягивают войну, вооружения не хватает", − сказала она.

Как далее говорила Тимощук, карты ей подсказывают – на фронтах украино-российской войны есть пара вариантов дальнейшего развития событий. В пессимистическом варианте война закончится не ранее 2025-го, в оптимистическом − немногим ранее. Однако для скорейшей победы Украине необходимы регулярные поставки оружия от западных союзников.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

До того известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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