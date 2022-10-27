Зацветет денежное дерево и декабрист: как применять грибной отвар для комнатных растений

Грибной отвар для цветов - в чем польза и как применять / Фото pixabay.com

Комнатные растения нужно подкармливать, иначе никогда не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Если ваши зеленые любимцы будут "голодать", то могут не только заболеть или начать чахнуть, но даже погибнуть. Скорой помощью для таких растений может быть простое удобрение для цветов, которое легко приготовить в домашних условиях. Речь идет о грибном отваре для цветов. Уже на следующий день после такой подкормки растения начнут оживать и расправлять листочки.

Грибной отвар для цветов - польза

Грибы содержат много полезных веществ. В них есть белок, азот, йод, кальций и другие элементы, которые так необходимы растениям.

Важно собирать грибы вдали от дорог, там, где они будут чистыми и сослужат очень хорошую службу вашему домашнему цветнику.

Как приготовить грибной отвар для полива цветов

Для приготовления чудо-подкормки подойдут практически любые съедобные грибы: свинушки, сыроежки, маслята, чернушки, грузди. Можно использовать не целые грибы, но и их отходы.

Замочите измельченные грибы в пропорции 1:1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Еще через сутки грибная вода для полива будет готова.

В качестве подкормки можно использовать и грибную воду после варки грибов. Главное - в отваре не должно быть соли. Жидкость нужно разбавить водой в равных пропорциях. Полученным средством поливают цветы под корень. Если развести отвар водой в соотношении 1:3, то жидкость подойдет для опрыскивания.

Чтобы улучшить грибной отвар, ему нужно дать настояться в течение 5-7 дней - так в нем появился азот и полезные бактерии. Для полива под корень настой разводят водой в соотношении 1:3.

В конце лета можно сделать настой из грибов и старого варенья и подкармливать в начале сентября клубнику, деревья и кустарники. Для этого нужно наполнить бочку 200 л водой и положить в нее 1 л старого варенья и 2-3 ведра лесных грибов. Смесь должна настаиваться 10-15 дней — до тех пор, пока настой не начнет бродить. Далее его нужно процедить, разбавить водой в соотношении 1:10 и поливать растения.

Отходы грибов можно закапывать в грядки. В результате земля становится мягкой и плодородной - на ней все будет хорошо расти без дополнительных удобрений.

Сушеные грибы можно использовать для замачивания семян перед проращиванием. 15-20 г сушеных грибов залить теплой водой (200 мл), настаивать в течение суток. Потом процедить и замочить в этом настое семена на 3-4 часа. После такой процедуры всхожесть становится лучше.

Что можно полить грибным отваром

Грибной водой можно поливать яблони, смородину, крыжовник (2-3 литра на один куст), флоксы, гортензии.

Грибной отвар понравится денежному дереву и декабристу. Они получат питание для активного роста и даже зацветут.

В целом, растения, которые поливают настоем в течение всего грибного сезона, выглядят более здоровыми и яркими, чем те, которые поливают обычной водой.

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