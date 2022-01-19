Растения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветов

Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях? Используйте отвар картофеля / ua.depositphotos.com

Блюда из картофеля - частые гости почти на каждом столе. При этом мы, не задумываясь, сливаем воду от вареной картошки, даже не зная, что картофельный отвар - чудесное удобрение для комнатных цветов.

Опытные цветоводы говорят, что картофельный отвар полезен для комнатных растений, а еще он ускоряет рост рассады.

Картофельный отвар для комнатных растений - польза

Картофель - настоящий кладезь калия, без которого невозможна жизнь растительных клеток. Калий укрепляет сосуды растения и обеспечивает движение соков между его частями: корнем, стеблем и листьями. Особенно этот микроэлемент важен для молодых и интенсивно растущих цветов и овощей.

Кроме калия картофельный отвар содержит в себе кальций, магний, натрий, калий, фтор, ванадий, хром, серу, бром, а также витамины C и A, рибофлавин, тиамин и пиридоксин, никотиновую и фолиевую кислоту.

Как приготовить картофельный отвар для полива цветов

Если варить очищенный картофель, доля ценных веществ уменьшается вдвое. Поэтому более полезным считается отвар, в котором картошка варилась в кожуре.

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Приготовить удобрение для цветов в домашних условиях очень просто. Для этого сварите картофель, слейте воду и дайте ей остыть.

Важно: в воду при варке картофеля нельзя добавлять соль и специи.

Картофельные очистки также можно использовать для приготовления отвара для растений - в этом случае у вас тоже получится приготовить лучшее удобрение для комнатных цветов в домашних условиях. Проварите картофельные очистки в кастрюле 20-25 минут после закипания. Затем жидкость нужно слить, охладить и взболтать. Если получилось слишком густо, отвар нужно разбавить водой.

Когда картофельный отвар будет еле теплым, им можно поливать комнатные цветы. Если регулярно использовать картофельный отвар для цветов, то листья станут сочными, толстыми, также сформируются бутоны.

Можно ли поливать рассаду картофельным отваром?

Безусловно можно. Опытные цветоводы советуют в этом случае в отвар для полива рассады добавить каплю обычного йода - это помогает растению быстрее восстановить поврежденные корешки.

К слову, картофельный отвар для комнатных растений - это не только дешевый, но и фактически "зеленый" вариант подкормки. Им невозможно навредить растению, даже если вы переусердствовали и внесли его слишком много.

Какие растения любят картофельные очистки

Отвар из картофельных очистков – щадящее удобрение, которое можно использовать для комнатных растений сразу же после их пересадки.

Также такая подкормка понравится кустам смородины, малины и ежевики, а также редьке, редису, чесноку и луку. Можно удобрять картофельным отваром бахчевые культуры - тыкву, дыни, кабачки, огурцы.

Подобное удобрение не стоит применять для помидоров, перца, баклажанов, поскольку у этих культур довольно много общих с картофелем болезней.

Читайте такжеЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов

Ранее Главред писал, что идеальная вода для полива цветов - дождевая или талая после снега. Получить аналог такой воды в домашних условиях очень легко - можно использовать перекись водорода. Таким раствором хорошо поливать молодую рассаду и комнатные растения, обеззараживать семена перед посадкой в землю и опрыскивать всходы.

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