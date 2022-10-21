Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

Астролог сделала угрожающий прогноз для Украины / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Звезды и планеты сулят жителям Украины мало хорошего ‒ в том числе новое обострение военной обстановки по всему миру и, собственно, угрозу применения русскими оккупантами ядерных бомб. Свой прогноз известный астролог и таролог Ирина Звягина опубликовала в соцсети Fаcebook.

По ее мнению, очень сильное влияние на грядущие события окажет солнечное затмение, которое астрономы ожидают 25 октября 2022.

"По карте Украины точка затмения в точном секстиле к Юпитеру прогр., Меркурий затм. в секстиле к связке планет в 9-м доме укр. (помощь Запада, ускоренная; улучшенная логистика). Уран и Сатурн в тау-квадрате с Плутоном укр. Это спорная конфигурация, которая может привести к тяжелейшим последствиям, поскольку является указанием на возможность использования ядерного оружия. Или же она сработает другим образом и принесет Украине ощутимое преимущество, которое тем не менее, будет связано с большими потерями", ‒ пишет Звягина.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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