Хороших прогнозов по возврату захваченных районов нет: астролог выступил насчет будущих боев

Астролог дал прогноз по поводу боев / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Атаки ВСУ на оккупантов в ближайшую неделю (вплоть до 25 октября) будут иметь только небольшие результаты. Такой прогноз опубликовал на своей странице в Facebook известный астролог Дмитрий Уранус.

"Соединение Солнца и Луны ‒ в надире, карты новолуния 26 сентября, благоприятствует Киеву для возвращения утраченных территорий, что уже произошло. Множество населенных пунктов было отвоевано период с 26 сентября по 9 октября. Наступления в этот период действительно были удачны. В карте полнолуния, она в силе с 9 октября по 25 октября, таких оптимистичных прогнозов по возврату захваченных территорий уже нет", ‒ сказал астролог.

Как говорит Уранус, ситуация осложняется еще и тем, что небесные светила сложились в крайне редкую и сложную комбинацию.

"Восходящие и кульминирующие градусы зодиака практически совпали. Такое бывает очень редко. И главное, совпал очень важный показатель, над Киевом, в обеих картах, был кульминирующий ретроградный Юпитер в Овне (Юпитер в соединении с "серединой неба" со стороны девятого дома. […] То, что Юпитер ретроградный – это указание на запоздавшую помощь, на то, что запад тормозит, и не действует на опережение. Массированный обстрел Украины 10-11 октября как бы подтолкнул западные страны для ускорения поставок ПВО и дополнительной военной помощи. Видимо без этого обстрела запад тянул бы и дальше, и давал нам меньше вооружений. Похоже на западе умеют работать только с данностью, но совсем не умеют действовать на упреждение", ‒ подытожил Уранус.

Гороскоп для Украины

Ранее астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы. И Украина должна будет одерживать победы за победой. Более того, Росс считает, что капитуляция страны-агрессора не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения полуострова Крым под контроль Украины ждать осталось недолго. По его прогнозу, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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