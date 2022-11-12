Таролог спрогнозировала, когда ВСУ должны будут освободить Луганщину / https://ua.depositphotos.com

В Луганской области деоккупация пойдет по примерно такому же сценарию, как и на Харьковщине. Именно такой прогноз в интервью Славе Демину озвучила известный украинский таролог Людмила Хомутовская.

"На Луганщине и в Станице Луганской особенно сейчас максимальная активность. Сказать, что завтра или послезавтра туда придут какие-то перемены… Этого нет. Пока не идет речь об освобождении, а идет о накоплении ресурсов. Мы ждем […] Дальше активируется "колесница" и очень быстро начнет все происходит. Я так думаю, будет что-то типа того, что мы видели в Харьковской области. Но сейчас нам предлагают ждать". Хомутовская убеждена, что деоккупация Луганской области возможна только при наличии оружия, которое должен поставить Запад", - сказала она.

Сама Хомутовская прогнозирует, что деоккупация Луганской области может начаться примерно в районе Нового года.

"Если будет больше оружия, то да, смогут. Сейчас идет накопление оружия. Карты нам говорят о том, что планы сейчас прикрывают, о лишнем не разговаривают. Я не вижу по картам, что это все будет быстро. Это может быть на уровне Нового года и немного дальше", - подытожила она.

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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