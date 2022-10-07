Врагов ждет "котел смерти": астролог ошеломила прогнозом по войне в Украине

Астролог ошеломила прогнозом по войне в Украине / pixabay.com, Генштаб ВСУ

Известная астролог Рубина Цыбульская сделала новый прогноз насчет войны в Украине в октябре 2022 года. Соответствующее видео оно опубликовала на своем YouTube-канале.

Цыбульская отметила, что Россия пытается выдвигать ультиматумы, угрожая силой. Но вскоре все изменится, ведь "мы стоим на пороге новой истории страны".

"Октябрь является мистическим, потому что в этот период нам помогают силы рода - родители, прародители. Не только живые, но и мертвые стоят на поле боя, они будут прогонять врага прочь с нашей земли. Октябрь ‒ начало третьего этапа войны. Всего их будет семь", ‒ заявил астроэксперт.

Цыбульская отметила ‒ судя по раскладу карт таро, в октябре Украина получит очень мощное оружие. Кроме того, отметила она, некоторые союзники России перейдут на сторону нашей страны, ведь для них откроются "явные вещи".

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

Также, по словам астролога, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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