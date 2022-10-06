Серьезные проблемы и одни неудачи: астролог назвал крайне опасные даты в октябре

Влад Росс / УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь и предупредил об опасных днях.

В своем прогнозе для Главреда астролог пишет, то в октябре-2022 сразу четыре планеты окажутся статичны, а это также сулит крайне опасный период для Земли.

Статичный Меркурий 30 сентября – 4 октября

"Это будет самое худшее время для поездок, подписания контрактов, важных покупок, приобретения недвижимости. Меркурий в этот период будет разворачиваться из ретроградного движения в прямое, и несколько дней будет находиться в зависшем состоянии", - говорится в сообщении.

Как раз на ретроградном Меркурии, а также на Луне без курса Путин объявил мобилизацию в России.

"Однако у Путина с этой затеей ничего толкового не получится, как и у тех людей, которые до 4 октября будут что-либо подписывать. В эти дни будет ощущаться замедление или остановка всех процессов. Транспорт будет опаздывать, потому в это время не стоит отправляться в дорогу. Люди будут тормозить, делать больше ошибок. Сложнее будет получать и передавать информацию. Это время неудачно для важных начинаний, особенно касающихся, переговоров, торговли, закупок", - предупреждает астролог.

Статичный Сатурн 19-27 октября

"В этот период статичности Сатурна не стоит начинать ничего серьезного, так как это может неблагоприятно отразиться на репутации и развитии дела. Время не подойдет для перехода на новую работу. Потому не стоит менять род деятельности в последнюю декаду октября. Также это неудачные дни для начала важного проекта, строительства. В принципе, все то, что должно иметь серьезные перспективы, в последнюю декаду октября начинать не стоит, и закладка фундамента ни к чему не приведет. Могут возникать серьезные препятствия в любых делах", - сказал Влад Росс.

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