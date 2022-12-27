Возвращение лихих 90-х, хаос и революция: астролог рассказал, что России принесет Сатурн в Рыбах

В начале марта Сатурн перейдет в знак Рыб до февраля 2026 года.

Влад Росс рассказал, что России принесет Сатурн в Рыбах 2023 / Фото УНИАН, pixabay.com

С 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос. Астролог Влад Росс рассказал, к чему готовиться в ближайшие несколько лет.

"Рыбы – завершающий знак зодиака, который связан с подведением итогов и завершением определенного периода. Сатурн в это время будет открывать правду и расставлять точки над "і" в сложных ситуациях, а также помогать исправлять ошибки", - рассказал в интервью Главреду астролог Влад Росс.

По его словам, Сатурн в Рыбах довольно слаб, ведь Рыбы – это эмоциональный знак, а Сатурн – это холодная, четкая и практичная планета, которая любит порядок, правила и ограничения.

"В лучшем случае Сатурн в Рыбах – это своего рода плотина, которая удерживает и копит воду для пользы в будущем и достижения целей, которая структурирует эмоции и дает возможность разобраться в чувствах. В худшем – это хаос, интриги, закулисные игры, перестановки, чувство вины или беспомощности, ощущение неспособности влиять на происходящее. В это время особенно часто нарушаются законы, а также преследуются люди, которые мыслят иначе и действуют не так, как все", - рассказал специалист.

По словам Росса, когда Сатурн будет в Рыбах, в России закроют все платформы и соцсети, кроме Одноклассников и Вконтакте.

"Когда Сатурн был в Рыбах в прошлый раз – в 1994-1996 годах, это было непростое время перехода от старого мира к новому, а дальнейшее направление в те годы сложно было себе представить. В Украине тогда сменился президент с Кравчука на Кучму, и страна пошла совершенно другим курсом. Тогда едва не поменялась власть в России, когда в самый последний момент Ельцин, даже лежа в больнице после операции на сердце, все-таки выиграл выборы. Власть тогда ушла олигархам. Подобные процессы могут вновь повториться", - отметил астролог.

Росс не исключает, что контроль и власть в России перехватят люди, связанные с финансами, отобрав их у боевиков и КГБистов.

"Тогда мы жили в некоем хаосе и непонимании, что будет дальше. Это были знаменитые 90-е годы, когда существовали гопники, когда легко было устранить человека. Такая же ситуация хаоса повторится и в 2023 году, и она может продлиться в 2024-2025 годах и привести к революции в РФ. Одна армия РФ пойдет на другую армию РФ. Например, армия Кадырова или Пригожина может начать воевать с армией Рогозина, что будет способно развалить Российскую Федерацию на части", - сказал специалист.

Влад Росс напомнил, что многие люди в 90-е оказались у разбитого корыта, и в этот раз после отстранения от власти Путина все в РФ останутся у разбитого корыта.

"В 90-е многие потеряли работу и были вынуждены браться за любую работу. К сожалению, в Украине будет то же самое происходить. Многие коренным образом изменят не только место жительства, но и профессию, род деятельности. Тогда важнее всего было умение приспособиться и гибкость, и это было правильнее, чем цепляться за старые правила и убеждения. Поэтому в 2023 году придется быть очень гибкими и находить каким-то образом почву под ногами", - резюмировал астролог.

Напомним, Влад Росс прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться минимум до весны 2023 года.

Как сообщал Главред, астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на ближайшие недели и спрогнозировал, когда есть риск масштабных ракетных ударов и каким городам больше всего угрожает опасность.

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