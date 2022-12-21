glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год Кролика

Влад Росс

Астролог

21 декабря 2022, 06:54
2023 год станет первым этапом на пути кардинальных перемен, которые будут происходить в ближайшие 10-20 лет.
Астролог Влад Росс рассказал, для каких дел будет удачен 2023 год
Астролог Влад Росс составил подробный прогноз на 2023 год и рассказал о сложностях года / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Наступает 2023 год – год Черного Водяного Кролика. По китайскому календарю новый год наступит в ночь с 21 на 22 января в Час Крысы, то есть в 23:00, что совпадет с новолунием в 22:53.

Самыми востребованными качествами в новом году будут не сила и активность, а сексуальность, доброжелательность, умение любить, гостеприимство и способность вести мирные переговоры. Поскольку символ года – Водяной Кролик, то энергия воды должна сгладить излишнюю активность и предприимчивость, выводя на первый план мягкость, изящество, творческое начало и даже магические способности. Вода – это всегда магия, поэтому так важно загадать желание, встречая этот новый год.

Благоприятные цвета года Кролика будут связаны с энергией воды: зеленый, синий, серебристый, розовый и голубой. Причем приглушенные цвета, не яркие.

Год Кролика будет намного спокойнее, чем предыдущий год Тигра, который ознаменовался жестокой войной.

Любовь и отношения

В 2023 году эмоциональные взаимоотношения между людьми выйдут на первый план, вытесняя прагматичность. Поэтому год благоприятен для создания или укрепления семьи, зачатия и рождения детей, а также для романтических знакомств.

Также 2023 год благоприятен для расширения круга друзей. Исключением может стать только период ретроградной Венеры во Льве – с 23 июля по 4 сентября. В это время лучше не вступать в брак.

Деньги

Рискованные финансовые операции в 2023 году вряд ли оправдают себя, поскольку с 16 мая Юпитер расположится в спокойном прагматичном знаке Тельца. В это время закончится мировой финансовый кризис.

Также после 16 мая любые инвестиции в проекты, связанные с недвижимостью и землей, будут очень удачными и перспективными. Поэтому в 2023 году стоит покупать недвижимость или земельные участки. Майский переход Юпитера из Овна в знак Тельца будет способствовать восстановлению домов и инфраструктуры. Кроме того, после этого перехода для Украины широко распахнутся двери Евросоюза и НАТО.

2-21 марта благодаря соединению Юпитера и Венеры будет благоприятный период, когда удача в финансовой сфере будет сопутствовать большинству представителей зодиакального круга. В такой звездный час стоит открывать разного рода фирмы и компании.

Здоровье

В год Кролика многие будут очень остро реагировать на стрессы, что обязательно скажется на самочувствии. Да и война не добавляет нам положительных эмоций, и мы постоянно пребываем в стрессе.

В 2023 году будет важно следить за тем, чтобы угнетенное эмоциональное состояние не сказывалось негативно на здоровье. Потому полезными будут консультации астролога и психолога, а также использование психологических техник.

Также в этом году необходимо научиться управлять своими эмоциональными реакциями, адекватно выражать чувства, понимать свою карму, а также получать знания о предыдущих воплощениях и задачах, стоящих перед нами в нынешней инкарнации.

Для кого будет удачен 2023 год

Наиболее удачным и продуктивным год Кролика будет для людей творческих профессий, причем вне зависимости от их знака зодиака.

В 2023 году произойдет возрождение концертно-артистической деятельности многих музыкантов, певцов, актеров. В том числе можно ожидать в это время возрождения украинского кино.

2023 год позволит воплотить надежды и планы, связанные с искусством изобретения, совершить интересные перспективные открытия в научной сфере, обрести популярность и завоевать авторитет.

Следует отметить один важный момент. Многие украинцы с опасением подходят к 2023 году, поскольку переживают, какие события развернутся в Украине и чем закончится война. Скажу сразу: Украина точно победит в войне, в этом можно даже не сомневаться.

Что принесет 2023 год

2023 год будет особенным, поскольку две медленные планеты – Сатурн и Плутон – перейдут в другие знаки зодиака. Сатурн движется по одному знаку два с половиной года, Плутон меняет знак раз в 15-20 лет.

Переход Плутона из знака в знак всегда сопровождается серьезными трансформациями, но они происходят постепенно. Ранее эти трансформации были связаны с тем, что за последние 10-15 лет поднялись страны с авторитарным режимом. Однако все эти тоталитарные режимы закончатся в марте при переходе Сатурна в знак Водолея, знак демократии.

Кролик – символ гибкости, сострадания, дружелюбности и безвредности. Как правило, в год Кролика заканчиваются войны. Но, несмотря на это, год не назовешь спокойным и расслабленным – слишком уж активным будет Юпитер в агрессивном Овне, где он будет находиться до мая. После мая все будет более-менее спокойно и прагматично, и может наступить мир. То есть в мае-июне 2023 года война в Украине может полностью прекратиться, и мы вернем Крым.

Следует настроиться на то, что перемены неизбежны при переходе Плутона в знак Водолея. Стабильности в 2023 году не будет. Не стоит рассчитывать на то, что все будет ровно и спокойно – расслабляться не получится.

Главная тема года – переход Плутона в знак Водолея 23 марта. Это важное событие, потом он вернется на ретроградном движении 11 июня на время в Козерога, но путинский режим в России пошатнется в марте, а эта тенденция станет заметной уже в феврале.

7 марта Сатурн, планета несчастья, перейдет в знак Рыб, после чего все Водолеи вздохнут с облегчением, потому что самый сложный период для всех Водолеев – январь и февраль – закончится. В марте Водолея попустит, но не поздоровится Рыбам. Пожалуй, представители знака Рыб станут главными неудачниками 2023 года.

С 16 мая Юпитер будет двигаться по знаку Тельца. Война в Украине будет продолжаться, пока Юпитер будет в Овне, то есть до 16 мая. После этой даты война закончится полной капитуляцией Российской Федерации.

С 21 июля по 6 сентября будет статичная и ретроградная Венера. В этот период нельзя вступать в брак. Лучше в этот период возвращаться к своим близким и родным, в том числе можно вернуться к бывшему мужу или жене.

19 июня будет очень гармоничный аспект между Юпитером и Сатурном. Именно к этой дате может вернуться Крым, а Украина одержит победу в войне. Ведь Юпитер – это закон, а Сатурн – четкая ретроспектива той ситуации, которая была в 1991 году. Все мировое сообщество может заключить с Путиным и его режимом некий пакт о поражении России. Так что 19 июня, а также плюс-минус десять дней до этой даты и после, будет период, когда у нас будут все шансы выдохнуть и понять, что мы выиграли эту войну.

Напряженный аспект между Юпитером и Плутоном 18 мая может быть связан с глобальными потрясениями. Главная угроза этого периода – применение тактического ядерного оружия.

Юпитер в Овне и Тельце

В первой половине 2023 года Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой путь, начатый в 2022 году. 16 мая он перейдет в Тельца.

Юпитер в Овне не любит медлить, потому первые пять месяцев 2023 года – это время быстрых решений и краткосрочных проектов, на которые раньше не хватало смелости. Когда Юпитер перейдет в Тельца, проекты замедлятся, или что-то начнет их тормозить. Поэтому если у вас есть краткосрочные дела, нужно их успеть сделать в первые пять месяцев года, воспользовавшись моментом, пока Юпитер будет находиться в быстром импульсивном знаке зодиака.

Если рассматривать негативные проявления этого периода, то во время прохождения Юпитера по знаку Овна часто случаются различные катаклизмы, катастрофы с участием огня, войны, усиливается агрессия в обществе. Поэтому до весны война в Украине точно не закончится, поскольку Юпитер будет раздувать огонь войны. Из-за этого враг предпримет новые попытки захватить наши территории, борьба за независимость будет ожесточенной, а на фронте будет "мясорубка" с большими жертвами. Также в это время высокопоставленные лица могут потерять свои посты и уйти в отставку. Особенно это касается России, Беларуси, Ирана – в этих странах все может кардинально измениться и может произойти революция.

Юпитер будет находиться в знаке Тельца с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024 года. Юпитер в Тельце – это непростое время, как показывает история. В 2023 году Юпитер не доберется до соединения с Ураном, который уже давно гостит в Тельце, но будет уверенно к нему подбираться. В этом году будет как никогда важна материальная база и устойчивость. Тема материальных ресурсов станет очень актуальной и важной. В лучшем случае Юпитер в Тельце может принести расширение возможностей заработка и рост влияния в бизнесе, в худшем – продолжение роста инфляции, новые законы, которые будут плохо восприняты массами, слишком большие ожидания, обещания и расходы.

Негативное влияния Юпитера в Тельце ощутит на себе Россия, где все перечисленное выше может случиться сразу после 16 мая.

Влад Росс
Влад Росс / УНИАН

Юпитер в Тельце делает акцент на земельных ресурсах, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Во всех этих сферах Украину будет ждать процветание. Также в 2023 году в Украине будет очень хороший урожай. Если ваш бизнес связан с одной из этих сфер, вы преуспеете.

Также этот год будет хорош для тех, кто хочет обучиться чему-то новому, получить фундаментальные знания и практический опыт по интересующему делу. Телец – знак медлительный, но основательный и практичный. В это время хорошо обучаться без спешки, получать серьезные фундаментальные знания, а получить поверхностные знания. Самое главное – полученные знания можно будет сразу же применять на практике, а не оставлять до лучших времен. В 2023 году лучше изучать то, что вскоре вам может принести деньги или другие ресурсы, а не идти в обучение просто для расширения кругозора.

Квадрат Юпитера и Марса к Плутону

Юпитер вместе с Марсом создадут квадрат к Плутону 18 мая, поэтому плюс-минус 15 дней до этой даты и после будет сохраняться сложная ситуация. Этот аспект предупреждает о серьезных опасностях и катаклизмах в этом месяце. Ситуация опасна применением различного оружия, даже тактического ядерного.

Оппозиция двух агрессивных планет – Плутона и Марса – дает выход напряжения и приносит трагические события, а в сочетании с Юпитером масштаб этих событий может быть намного больше. В мае очень вероятны техногенные катастрофы, особенно в России.

Этот аспект указывает на сложности с финансами и конфликты на почве денег и ресурсов. Новые проекты, прежде всего, финансовые, начатые вблизи этого аспекта, не обещают быть удачными. Поэтому в мае нужно быть очень осторожными.

Плутон и Юпитер в знаке Тельца в сочетании еще с парочкой затмений на оси Телец – Скорпион намекают на финансовые встряски и перемены в экономическом секторе. Это однозначно будет не самый удачный период для финансовых рисков.

Транзит Юпитера и Сатурна

19 июня будет очень точный аспект Юпитера и Сатурна. Такой транзит в сочетании с быстрыми планетами во второй половине июня и начале июля сформирует очень удачную конфигурацию, которая даст всем нам шансы для реализации самых разных идей, планов и проектов. И тут многое будет зависеть не от случайностей и стечения обстоятельств, а от верного планирования и расчетов. Хотя Сатурн в Рыбах может несколько сбивать прицелы, Юпитер будет его приземлять, а это важно для достижения успеха.

Не исключено, что в это время найдут свою практическую реализацию те идеи, которые раньше казались невероятными и фантастическими. Будет получаться решать сложные задачи, если не опускать руки и завершать начатое в июне.

Кроме того, большая концентрация внимания будет на материальных ценностях, ресурсах, практическом применении навыков и знаний, а страхи отойдут на второй план.

Сатурн в Рыбах

7 марта Сатурна покинет знак Водолея и войдет в знак Рыб, из которого выйдет 14 февраля 2026 года. Рыбам будет непросто до февраля 2026 года. Рыбы – завершающий знак зодиака, который связан с подведением итогов и завершением определенного периода. Сатурн в это время будет открывать правду и расставлять точки над "і" в сложных ситуациях, а также помогать исправлять ошибки.

Сатурн в Рыбах довольно слаб, ведь Рыбы – это эмоциональный знак, а Сатурн – это холодная, четкая и практичная планета, которая любит порядок, правила и ограничения. В лучшем случае Сатурн в Рыбах – это своего рода плотина, которая удерживает и копит воду для пользы в будущем и достижения целей, которая структурирует эмоции и дает возможность разобраться в чувствах. В худшем – это хаос, интриги, закулисные игры, перестановки, чувство вины или беспомощности, ощущение неспособности влиять на происходящее. В это время особенно часто нарушаются законы, а также преследуются люди, которые мыслят иначе и действуют не так, как все. Когда Сатурн будет в Рыбах, в России закроют все платформы и соцсети, кроме Одноклассников и Вконтакте.

Когда Сатурн был в Рыбах в прошлых раз – в 1994-1996 годах, это было непростое время перехода от старого мира к новому, а дальнейшее направление в те годы сложно было себе представить. В Украине тогда сменился президент с Кравчука на Кучму, и страна пошла совершенно другим курсом.

Тогда едва не поменялась власть в России, когда в самый последний момент Ельцин, даже лежа в больнице после операции на сердце, все-таки выиграл выборы. Власть тогда ушла олигархам. Подобные процессы могут вновь повториться. Контроль и власть в России перехватят люди, связанные с финансами, отобрав их у боевиков и КГБистов.

Тогда мы жили в некоем хаосе и непонимании, что будет дальше. Это были знаменитые 90-е годы, когда существовали гопники, когда легко было устранить человека. Такая же ситуация хаоса повторится и в 2023 году, и она может продлиться в 2024-2025 годах и привести к революции в РФ. Одна армия РФ пойдет на другую армию РФ. Например, армия Кадырова или Пригожина может начать воевать с армией Рогозина, что будет способно развалить Российскую Федерацию на части.

Многие люди в 90-е оказались у разбитого корыта, так и сейчас после отстранения от власти Путина все в РФ останутся у разбитого корыта.

В 90-е многие потеряли работу и были вынуждены браться за любую работу. К сожалению, в Украине будет то же самое происходить. Многие коренным образом изменят не только местожительство, но и профессию, род деятельности. Тогда важнее всего было умение приспособиться и гибкость, и это было правильнее, чем цепляться за старые правила и убеждения. Поэтому в 2023 году придется быть очень гибкими и находить каким-то образом почву под ногами.

Плутон в Водолее

Плутон, медленная планета, покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. И все тоталитарные государства будут этому не рады, потому что тоталитарные режимы подходят к своему финалу. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023 год станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Плюс Плутон связан с энергией. Как известно, американцы продвинулись в своих исследованиях, и, вероятно, через 10-15 лет массово станут использоваться автомобили на водороде. Возможно, в дальнейшем у каждого из нас будет свой космолет или вертолет и можно будет передвигаться очень быстро из любой точки мира. Благодаря медленной планете Плутон, который приближается к Водолею, появится новый энергоресурс, в результате все страны-бензоколонки уйдут в небытие. Нефть и газ станут ненужными. Это ударит по России, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ. Многие из стран перестраиваются на новый лад, но Россия не хочет этого делать, а потому будет полностью уничтожена.

Медленные планеты действуют медленно, поэтому процессы, связанные с ними, занимают многие годы. Переход Плутона в знак Водолея означает большие структурные изменения в ближайшие 15-20 лет. Многие прогнозисты говорят, что за ближайшие 20 лет мир поменяется гораздо больше, чем за последние сто лет. Скорость изменений будет просто потрясающей. Все будет меняться самым неожиданным образом, поскольку Водолей – это знак инноваций, революций, всего нового и оригинального. А его соединение с мощным Плутоном может указывать на перемены, которые мы едва ли сможем себе представить. Особенно перемены могут касаться сферы науки, техники, технологий, интернета. Самое главное – при вхождении Плутона в знак Водолея мы совладаем со многими болезнями. В прошлый раз, когда Плутон шел по знаку Водолея в конце XVIII века, было несколько прорывов и изобретений, которые имели большое значение для будущего: изобретение парашюта, воздушного шара, вертолета и др. Допускаю, что в ближайшие лет 15-20 мы будем осваивать Марс и Луну, получим возможность перемещаться по воздуху.

Водолей – знак свободы, а потому развернется борьба за независимость. Революции и перевороты в ближайшие 20 лет не будут редкостью. Северная Корея станет демократическим государством, в ближайшие 10 лет рухнет режим Ким Чен Ына. Си Цзиньпин также уйдет восвояси. Все будет меняться.

В конце XVIII века революций было более чем достаточно, и мир очень менялся. Появились новые государства, перемены были глобальные и имели важные последствия для истории.

2023 год – это начало серьезных перемен в ближайшие 20 лет, которые постепенно будут все более и более заметными. Все эти трансформации изменят наши представления о мире и наше мышление. Перемены неотвратимы и неизбежны.

Вхождение Плутона в Водолея, скорее всего, приведет к тому, что будут размыты границы стран и сообществ. Практически все страны Европы будут входить в Евросоюз буквально через 20 лет, а уже в ближайшие год-два при вхождении Юпитера в Тельца Украина вступит в ЕС и НАТО.

Ретроградность планет

В 2023 году все планеты окажутся ретроградными или статичными. Меркурий, как быстрая планета, успеет четыре раза развернуться, а это значит, что четыре раза у нас будет шанс вернуться к старому, исправить ошибки и пересмотреть наши решения.

Марс завершает свое ретроградное движение в январе 2023 года и больше не будет ретроградным около двух лет. Поэтому есть возможность остановить войну как раз на Рождество, пока Марс ретрограден. Если Путин не согласится на мир, то дальше будет война, и со второй половины января могут начаться ожесточенные бои. Существует большая опасность повторения наступления российских войск с севера, с территории Беларуси в период ретроградности Меркурия – с 29 декабря по 18 января.

23 июля – 4 сентября будет период ретроградности Венеры, и в это время лучше не заключать никаких партнерских взаимоотношений и не подписывать брачные соглашения. Вообще, ретроградность Венеры, в первую очередь, будет касаться дел, которые имеют непосредственное отношение к финансам и партнерству. Во второй половине лета нам предстоит пересматривать дела, возвращаться в прошлое, анализировать ошибки и исправлять их. Поэтому финансовые ситуации лучше корректировать летом.

Когда Меркурий будет ретроградным, лучше не делать никаких покупок, особенно не покупать технику и электронное оборудование, не отправляться в путешествия, не подписывать важных бумаг, не оформлять фирмы. Меркурий будет ретрограден 29 декабря – 18 января, 21 апреля – 15 мая, 23 августа – 15 сентября, 13 декабря – 2 января 2024 года.

Юпитер будет ретроградным с 4 сентября по 31 декабря, поэтому лучше всего в это время не проводить никаких выборов. Если в Украине будет возможность перенести выборы Верховной Рады, то лучше так и сделать – сместить их на 2024 год.

Сатурн будет ретроградным с 17 июня по 4 ноября, и это будет не самое лучшее время для продвижения в карьере и профессии.

Уран будет ретроградным до 23 января и с 29 августа до конца 2023 года. Это не лучшее время для перемен.

С 1 июля до 6 декабря будет ретроградным Нептун. Этот период неблагоприятен для лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

Плутон будет ретроградным с 1 мая по 11 октября. В этот период не стоит начинать заниматься спортом.

Затмения 2023 года

В 2023 году будет четыре важных затмения. Затмения обычно происходят парами: лунное и через две недели солнечное, или наоборот. Периоды между затмениями называют "коридорами затмений". В этом году такие коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

Первое солнечное затмение будет происходить с напряженным влиянием Плутона 20 апреля, в день рождения Гитлера. Затмение может принести серьезные перемены и кризисы, которые затронут большие массы людей. Особенно это будет касаться Российской Федерации – именно в апреле там могут случиться бунты или гражданская война.

Ось затмения – Овен-Весы – будет выделять тему отношений с собой и другими людьми. Для многих это затмение положит конец сложным и изматывающим отношениям. Для кого-то это станет новой страницей в жизни, в понимании себя и своих истинных желаний. На первый план выйдут личные трансформации. Если у вас были какие-то инициативы и амбиции, то вполне возможно вблизи этого затмения они будут вырываться наружу с большой силой.

5 мая нас ожидает лунное затмение, то есть в день рождения Карла Маркса. В стране, где прижилось учение Маркса, может случиться что-то страшное. Затмение будет вблизи 9 мая, и эта дата может стать днем капитуляции и поражения России. В мае станет понятно, что РФ окончательно и бесповоротно проиграла эту войну.

Это лунное затмение на Уране указывает на неожиданные резкие перемены, особенно в финансовой сфере. Начнет рушиться рубль. Финансовая неустойчивость будет серьезнейшим образом сказываться на России. Это затмение все еще удерживает внимание на финансовой оси Скорпион-Телец и намекает на то, что мы должны оглянуться назад в прошлое. Те перемены, которые нас ожидают вблизи данного затмения, будут являться логическим продолжением прошлого, либо же нам придется смотреть в прошлое и делать выводы. Поэтому лучше все свои денежные долги вернуть до 5 мая.

14 октября нас ждет страшное кольцевое солнечное затмение в 22-ом градусе Весов. Этот градус связан с дипломатией, символ его – две лошади, которые мчатся. Это солнечное затмение может открыть новый коридор и предоставить новые финансовые возможности на оси Телец-Овен. Внимание будет приковано к дипломатии, судам и юридическим делам. Вероятно, в это время состоится суд в Гааге над преступниками РФ.

28 октября нас ждет частичное лунное затмение на оси Телец-Скорпион. Оно будет проходить при участии Марса, Меркурия и Юпитера. Это положение планет может указывать на утрату синхронности в действиях, желаниях и потребностях. Действия в это время могут не соответствовать ценностям, а поспешность и импульсивность вполне могут привести к бедам. В это время не стоит вкладывать деньги, действовать сгоряча, особенно в том, что касается финансов, ресурсов и личного здоровья.

Опасные и напряженные периоды 2023 года

По движению Марса мы можем понять, когда в 2023 году нас ожидают сложные напряженные периоды, когда агрессивная энергия этой планеты найдет выход, когда нам нужно быть очень внимательными к окружающей среде, настроению других людей, к нашим физическим и психологическим состояниям.

9-15 января Марс будет статичен. Это время будет довольно стрессовым. Особенно напряженным этот период будет для российских граждан, которым объявят о старте второй волны мобилизации. Обычно на разворотах Марса бывают странного рода волнения, всплески агрессии у людей и природы. И, конечно, где-то на складах боеприпасов в РФ вновь будет "бавовна".

Статичный Марс – неблагоприятное время для начинаний, серьезных решений и любого экстрима. Поэтому 9-15 января не стоит организовывать никакой бизнес.

Также сложным периодом будет середина марта 2023 года. Вообще весь месяц может оказаться довольно стрессовым и поворотным, особенно в финансовом плане.

Марс будет довольно агрессивным и накаленным, потому в этом месяце возможны напряженные события. Но будет благоприятная ситуация в гороскопе нашего главнокомандующего Валерия Залужного – Юпитер соединится с Марсом, потому напряженные события будут, прежде всего, в РФ, поскольку Украина пойдет в большую атаку и начнет ломать зубы врагу.

Активность Нептуна может искажать реальную картину происходящего, есть риск быть кем-то обманутым. Однако при этом можно будет обмануть и генералов армии противника. Далеко не вся информация в это время будет в свободном доступе. Возможны конфликты, в том числе на религиозной почве. Не исключено, что будет уход из церкви патриарха Кирилла.

Марс встанет напротив Плутона во второй половине мая. В это время будет самая опасная ситуация и самые большие катастрофы для мира. Не дай бог, чтобы в этот период Путин все еще оставался у власти. Сформируется очень сложная напряженная конфигурация с Юпитером, который будет в знаке Тельца. Это опасный период для любого экстрима, рискованных действий. Это может быть агрессия с большим размахом, которая затронет массу людей. Не исключены разного рода катаклизмы, катастрофы, пожары, разгул преступности, террористических организаций, бедствия. В мае может быть начало гражданской войны в Российской Федерации.

Также у нас будут напряженными конец июня и начало июля. В это время будет сохраняться тревожность, замедлятся многие процессы. Также могут отказывать тормоза, особенно у поездов, будут падать самолеты. Кроме того, может случиться какая-то обширная техногенная катастрофа в РФ.

В октябре и в середине ноября будет коридор затмений, а также сложные аспекты быстрых планет, в частности, Плутона. В очередной раз может быть выброс агрессии и напряжения. В это время возможны революционные настроения во всем мире. В ноябре Марс встанет напротив Юпитера и Урана, а потому могут сметаться правящие режимы, что может давать резкие неожиданные события, внезапные вспышки агрессии, ссоры, природные катаклизмы, могут быть землетрясения, извержения вулканов.

Для чего хорош 2023 год

В 2023 году нужно готовиться к серьезным переменам, которые ждут нас в последующие лет 10-15. Нужно исправлять ошибки прошлого и активно заниматься реализацией задуманного с целью быстро начать дело, но затем замедлиться, чтобы был хороший старт и основательный финиш.

Начало года будет хорошим для активных краткосрочных проектов, А вот приобретение полезных навыков и получение опыта будет благоприятно во второй половине года.

В этом году следует работать над своим мышлением, избавляться от старых шаблонов. 2023 год благоприятен для пересмотра отношений с другими людьми либо перезагрузки отношений, особенно в середине года.

В общем, Плутон, входя в знак Водолея, принесет нам большие перемены, демократию, свободу, одухотворенность и возможности кардинально изменить всю нашу жизнь в ближайшем будущем. Этот год положит начало большим переменам в Украине.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

война в Украине Солнечное затмение астролог гороскоп Влад Росс лунное затмение астрологический прогноз ретроградный Меркурий ретроградный Марс ретроградная Венера Ретроградный Юпитер ретроградный Сатурн Ретроградный Нептун Новый год 2023 гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год Кролика

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

Реклама
06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

Реклама
22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

Реклама
20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

18:43

Борьба РФ за Бахмут бесперспективна, оккупантам светит пиррова победа — ReutersВидео

18:30

Тюнингованная невестка Оксаны Марченко похвасталась гламурной жизнью во время войны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять