Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год Кролика

2023 год станет первым этапом на пути кардинальных перемен, которые будут происходить в ближайшие 10-20 лет.

Астролог Влад Росс составил подробный прогноз на 2023 год и рассказал о сложностях года / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Наступает 2023 год – год Черного Водяного Кролика. По китайскому календарю новый год наступит в ночь с 21 на 22 января в Час Крысы, то есть в 23:00, что совпадет с новолунием в 22:53.

Самыми востребованными качествами в новом году будут не сила и активность, а сексуальность, доброжелательность, умение любить, гостеприимство и способность вести мирные переговоры. Поскольку символ года – Водяной Кролик, то энергия воды должна сгладить излишнюю активность и предприимчивость, выводя на первый план мягкость, изящество, творческое начало и даже магические способности. Вода – это всегда магия, поэтому так важно загадать желание, встречая этот новый год.

Благоприятные цвета года Кролика будут связаны с энергией воды: зеленый, синий, серебристый, розовый и голубой. Причем приглушенные цвета, не яркие.

Год Кролика будет намного спокойнее, чем предыдущий год Тигра, который ознаменовался жестокой войной.

Любовь и отношения

В 2023 году эмоциональные взаимоотношения между людьми выйдут на первый план, вытесняя прагматичность. Поэтому год благоприятен для создания или укрепления семьи, зачатия и рождения детей, а также для романтических знакомств.

Также 2023 год благоприятен для расширения круга друзей. Исключением может стать только период ретроградной Венеры во Льве – с 23 июля по 4 сентября. В это время лучше не вступать в брак.

Деньги

Рискованные финансовые операции в 2023 году вряд ли оправдают себя, поскольку с 16 мая Юпитер расположится в спокойном прагматичном знаке Тельца. В это время закончится мировой финансовый кризис.

Также после 16 мая любые инвестиции в проекты, связанные с недвижимостью и землей, будут очень удачными и перспективными. Поэтому в 2023 году стоит покупать недвижимость или земельные участки. Майский переход Юпитера из Овна в знак Тельца будет способствовать восстановлению домов и инфраструктуры. Кроме того, после этого перехода для Украины широко распахнутся двери Евросоюза и НАТО.

2-21 марта благодаря соединению Юпитера и Венеры будет благоприятный период, когда удача в финансовой сфере будет сопутствовать большинству представителей зодиакального круга. В такой звездный час стоит открывать разного рода фирмы и компании.

Здоровье

В год Кролика многие будут очень остро реагировать на стрессы, что обязательно скажется на самочувствии. Да и война не добавляет нам положительных эмоций, и мы постоянно пребываем в стрессе.

В 2023 году будет важно следить за тем, чтобы угнетенное эмоциональное состояние не сказывалось негативно на здоровье. Потому полезными будут консультации астролога и психолога, а также использование психологических техник.

Также в этом году необходимо научиться управлять своими эмоциональными реакциями, адекватно выражать чувства, понимать свою карму, а также получать знания о предыдущих воплощениях и задачах, стоящих перед нами в нынешней инкарнации.

Для кого будет удачен 2023 год

Наиболее удачным и продуктивным год Кролика будет для людей творческих профессий, причем вне зависимости от их знака зодиака.

В 2023 году произойдет возрождение концертно-артистической деятельности многих музыкантов, певцов, актеров. В том числе можно ожидать в это время возрождения украинского кино.

2023 год позволит воплотить надежды и планы, связанные с искусством изобретения, совершить интересные перспективные открытия в научной сфере, обрести популярность и завоевать авторитет.

Следует отметить один важный момент. Многие украинцы с опасением подходят к 2023 году, поскольку переживают, какие события развернутся в Украине и чем закончится война. Скажу сразу: Украина точно победит в войне, в этом можно даже не сомневаться.

Что принесет 2023 год

2023 год будет особенным, поскольку две медленные планеты – Сатурн и Плутон – перейдут в другие знаки зодиака. Сатурн движется по одному знаку два с половиной года, Плутон меняет знак раз в 15-20 лет.

Переход Плутона из знака в знак всегда сопровождается серьезными трансформациями, но они происходят постепенно. Ранее эти трансформации были связаны с тем, что за последние 10-15 лет поднялись страны с авторитарным режимом. Однако все эти тоталитарные режимы закончатся в марте при переходе Сатурна в знак Водолея, знак демократии.

Кролик – символ гибкости, сострадания, дружелюбности и безвредности. Как правило, в год Кролика заканчиваются войны. Но, несмотря на это, год не назовешь спокойным и расслабленным – слишком уж активным будет Юпитер в агрессивном Овне, где он будет находиться до мая. После мая все будет более-менее спокойно и прагматично, и может наступить мир. То есть в мае-июне 2023 года война в Украине может полностью прекратиться, и мы вернем Крым.

Следует настроиться на то, что перемены неизбежны при переходе Плутона в знак Водолея. Стабильности в 2023 году не будет. Не стоит рассчитывать на то, что все будет ровно и спокойно – расслабляться не получится.

Главная тема года – переход Плутона в знак Водолея 23 марта. Это важное событие, потом он вернется на ретроградном движении 11 июня на время в Козерога, но путинский режим в России пошатнется в марте, а эта тенденция станет заметной уже в феврале.

7 марта Сатурн, планета несчастья, перейдет в знак Рыб, после чего все Водолеи вздохнут с облегчением, потому что самый сложный период для всех Водолеев – январь и февраль – закончится. В марте Водолея попустит, но не поздоровится Рыбам. Пожалуй, представители знака Рыб станут главными неудачниками 2023 года.

С 16 мая Юпитер будет двигаться по знаку Тельца. Война в Украине будет продолжаться, пока Юпитер будет в Овне, то есть до 16 мая. После этой даты война закончится полной капитуляцией Российской Федерации.

С 21 июля по 6 сентября будет статичная и ретроградная Венера. В этот период нельзя вступать в брак. Лучше в этот период возвращаться к своим близким и родным, в том числе можно вернуться к бывшему мужу или жене.

19 июня будет очень гармоничный аспект между Юпитером и Сатурном. Именно к этой дате может вернуться Крым, а Украина одержит победу в войне. Ведь Юпитер – это закон, а Сатурн – четкая ретроспектива той ситуации, которая была в 1991 году. Все мировое сообщество может заключить с Путиным и его режимом некий пакт о поражении России. Так что 19 июня, а также плюс-минус десять дней до этой даты и после, будет период, когда у нас будут все шансы выдохнуть и понять, что мы выиграли эту войну.

Напряженный аспект между Юпитером и Плутоном 18 мая может быть связан с глобальными потрясениями. Главная угроза этого периода – применение тактического ядерного оружия.

Юпитер в Овне и Тельце

В первой половине 2023 года Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой путь, начатый в 2022 году. 16 мая он перейдет в Тельца.

Юпитер в Овне не любит медлить, потому первые пять месяцев 2023 года – это время быстрых решений и краткосрочных проектов, на которые раньше не хватало смелости. Когда Юпитер перейдет в Тельца, проекты замедлятся, или что-то начнет их тормозить. Поэтому если у вас есть краткосрочные дела, нужно их успеть сделать в первые пять месяцев года, воспользовавшись моментом, пока Юпитер будет находиться в быстром импульсивном знаке зодиака.

Если рассматривать негативные проявления этого периода, то во время прохождения Юпитера по знаку Овна часто случаются различные катаклизмы, катастрофы с участием огня, войны, усиливается агрессия в обществе. Поэтому до весны война в Украине точно не закончится, поскольку Юпитер будет раздувать огонь войны. Из-за этого враг предпримет новые попытки захватить наши территории, борьба за независимость будет ожесточенной, а на фронте будет "мясорубка" с большими жертвами. Также в это время высокопоставленные лица могут потерять свои посты и уйти в отставку. Особенно это касается России, Беларуси, Ирана – в этих странах все может кардинально измениться и может произойти революция.

Юпитер будет находиться в знаке Тельца с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024 года. Юпитер в Тельце – это непростое время, как показывает история. В 2023 году Юпитер не доберется до соединения с Ураном, который уже давно гостит в Тельце, но будет уверенно к нему подбираться. В этом году будет как никогда важна материальная база и устойчивость. Тема материальных ресурсов станет очень актуальной и важной. В лучшем случае Юпитер в Тельце может принести расширение возможностей заработка и рост влияния в бизнесе, в худшем – продолжение роста инфляции, новые законы, которые будут плохо восприняты массами, слишком большие ожидания, обещания и расходы.

Негативное влияния Юпитера в Тельце ощутит на себе Россия, где все перечисленное выше может случиться сразу после 16 мая.

Влад Росс / УНИАН

Юпитер в Тельце делает акцент на земельных ресурсах, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Во всех этих сферах Украину будет ждать процветание. Также в 2023 году в Украине будет очень хороший урожай. Если ваш бизнес связан с одной из этих сфер, вы преуспеете.

Также этот год будет хорош для тех, кто хочет обучиться чему-то новому, получить фундаментальные знания и практический опыт по интересующему делу. Телец – знак медлительный, но основательный и практичный. В это время хорошо обучаться без спешки, получать серьезные фундаментальные знания, а получить поверхностные знания. Самое главное – полученные знания можно будет сразу же применять на практике, а не оставлять до лучших времен. В 2023 году лучше изучать то, что вскоре вам может принести деньги или другие ресурсы, а не идти в обучение просто для расширения кругозора.

Квадрат Юпитера и Марса к Плутону

Юпитер вместе с Марсом создадут квадрат к Плутону 18 мая, поэтому плюс-минус 15 дней до этой даты и после будет сохраняться сложная ситуация. Этот аспект предупреждает о серьезных опасностях и катаклизмах в этом месяце. Ситуация опасна применением различного оружия, даже тактического ядерного.

Оппозиция двух агрессивных планет – Плутона и Марса – дает выход напряжения и приносит трагические события, а в сочетании с Юпитером масштаб этих событий может быть намного больше. В мае очень вероятны техногенные катастрофы, особенно в России.

Этот аспект указывает на сложности с финансами и конфликты на почве денег и ресурсов. Новые проекты, прежде всего, финансовые, начатые вблизи этого аспекта, не обещают быть удачными. Поэтому в мае нужно быть очень осторожными.

Плутон и Юпитер в знаке Тельца в сочетании еще с парочкой затмений на оси Телец – Скорпион намекают на финансовые встряски и перемены в экономическом секторе. Это однозначно будет не самый удачный период для финансовых рисков.

Транзит Юпитера и Сатурна

19 июня будет очень точный аспект Юпитера и Сатурна. Такой транзит в сочетании с быстрыми планетами во второй половине июня и начале июля сформирует очень удачную конфигурацию, которая даст всем нам шансы для реализации самых разных идей, планов и проектов. И тут многое будет зависеть не от случайностей и стечения обстоятельств, а от верного планирования и расчетов. Хотя Сатурн в Рыбах может несколько сбивать прицелы, Юпитер будет его приземлять, а это важно для достижения успеха.

Не исключено, что в это время найдут свою практическую реализацию те идеи, которые раньше казались невероятными и фантастическими. Будет получаться решать сложные задачи, если не опускать руки и завершать начатое в июне.

Кроме того, большая концентрация внимания будет на материальных ценностях, ресурсах, практическом применении навыков и знаний, а страхи отойдут на второй план.

Сатурн в Рыбах

7 марта Сатурна покинет знак Водолея и войдет в знак Рыб, из которого выйдет 14 февраля 2026 года. Рыбам будет непросто до февраля 2026 года. Рыбы – завершающий знак зодиака, который связан с подведением итогов и завершением определенного периода. Сатурн в это время будет открывать правду и расставлять точки над "і" в сложных ситуациях, а также помогать исправлять ошибки.

Сатурн в Рыбах довольно слаб, ведь Рыбы – это эмоциональный знак, а Сатурн – это холодная, четкая и практичная планета, которая любит порядок, правила и ограничения. В лучшем случае Сатурн в Рыбах – это своего рода плотина, которая удерживает и копит воду для пользы в будущем и достижения целей, которая структурирует эмоции и дает возможность разобраться в чувствах. В худшем – это хаос, интриги, закулисные игры, перестановки, чувство вины или беспомощности, ощущение неспособности влиять на происходящее. В это время особенно часто нарушаются законы, а также преследуются люди, которые мыслят иначе и действуют не так, как все. Когда Сатурн будет в Рыбах, в России закроют все платформы и соцсети, кроме Одноклассников и Вконтакте.

Когда Сатурн был в Рыбах в прошлых раз – в 1994-1996 годах, это было непростое время перехода от старого мира к новому, а дальнейшее направление в те годы сложно было себе представить. В Украине тогда сменился президент с Кравчука на Кучму, и страна пошла совершенно другим курсом.

Тогда едва не поменялась власть в России, когда в самый последний момент Ельцин, даже лежа в больнице после операции на сердце, все-таки выиграл выборы. Власть тогда ушла олигархам. Подобные процессы могут вновь повториться. Контроль и власть в России перехватят люди, связанные с финансами, отобрав их у боевиков и КГБистов.

Тогда мы жили в некоем хаосе и непонимании, что будет дальше. Это были знаменитые 90-е годы, когда существовали гопники, когда легко было устранить человека. Такая же ситуация хаоса повторится и в 2023 году, и она может продлиться в 2024-2025 годах и привести к революции в РФ. Одна армия РФ пойдет на другую армию РФ. Например, армия Кадырова или Пригожина может начать воевать с армией Рогозина, что будет способно развалить Российскую Федерацию на части.

Многие люди в 90-е оказались у разбитого корыта, так и сейчас после отстранения от власти Путина все в РФ останутся у разбитого корыта.

В 90-е многие потеряли работу и были вынуждены браться за любую работу. К сожалению, в Украине будет то же самое происходить. Многие коренным образом изменят не только местожительство, но и профессию, род деятельности. Тогда важнее всего было умение приспособиться и гибкость, и это было правильнее, чем цепляться за старые правила и убеждения. Поэтому в 2023 году придется быть очень гибкими и находить каким-то образом почву под ногами.

Плутон в Водолее

Плутон, медленная планета, покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. И все тоталитарные государства будут этому не рады, потому что тоталитарные режимы подходят к своему финалу. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023 год станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Плюс Плутон связан с энергией. Как известно, американцы продвинулись в своих исследованиях, и, вероятно, через 10-15 лет массово станут использоваться автомобили на водороде. Возможно, в дальнейшем у каждого из нас будет свой космолет или вертолет и можно будет передвигаться очень быстро из любой точки мира. Благодаря медленной планете Плутон, который приближается к Водолею, появится новый энергоресурс, в результате все страны-бензоколонки уйдут в небытие. Нефть и газ станут ненужными. Это ударит по России, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ. Многие из стран перестраиваются на новый лад, но Россия не хочет этого делать, а потому будет полностью уничтожена.

Медленные планеты действуют медленно, поэтому процессы, связанные с ними, занимают многие годы. Переход Плутона в знак Водолея означает большие структурные изменения в ближайшие 15-20 лет. Многие прогнозисты говорят, что за ближайшие 20 лет мир поменяется гораздо больше, чем за последние сто лет. Скорость изменений будет просто потрясающей. Все будет меняться самым неожиданным образом, поскольку Водолей – это знак инноваций, революций, всего нового и оригинального. А его соединение с мощным Плутоном может указывать на перемены, которые мы едва ли сможем себе представить. Особенно перемены могут касаться сферы науки, техники, технологий, интернета. Самое главное – при вхождении Плутона в знак Водолея мы совладаем со многими болезнями. В прошлый раз, когда Плутон шел по знаку Водолея в конце XVIII века, было несколько прорывов и изобретений, которые имели большое значение для будущего: изобретение парашюта, воздушного шара, вертолета и др. Допускаю, что в ближайшие лет 15-20 мы будем осваивать Марс и Луну, получим возможность перемещаться по воздуху.

Водолей – знак свободы, а потому развернется борьба за независимость. Революции и перевороты в ближайшие 20 лет не будут редкостью. Северная Корея станет демократическим государством, в ближайшие 10 лет рухнет режим Ким Чен Ына. Си Цзиньпин также уйдет восвояси. Все будет меняться.

В конце XVIII века революций было более чем достаточно, и мир очень менялся. Появились новые государства, перемены были глобальные и имели важные последствия для истории.

2023 год – это начало серьезных перемен в ближайшие 20 лет, которые постепенно будут все более и более заметными. Все эти трансформации изменят наши представления о мире и наше мышление. Перемены неотвратимы и неизбежны.

Вхождение Плутона в Водолея, скорее всего, приведет к тому, что будут размыты границы стран и сообществ. Практически все страны Европы будут входить в Евросоюз буквально через 20 лет, а уже в ближайшие год-два при вхождении Юпитера в Тельца Украина вступит в ЕС и НАТО.

Ретроградность планет

В 2023 году все планеты окажутся ретроградными или статичными. Меркурий, как быстрая планета, успеет четыре раза развернуться, а это значит, что четыре раза у нас будет шанс вернуться к старому, исправить ошибки и пересмотреть наши решения.

Марс завершает свое ретроградное движение в январе 2023 года и больше не будет ретроградным около двух лет. Поэтому есть возможность остановить войну как раз на Рождество, пока Марс ретрограден. Если Путин не согласится на мир, то дальше будет война, и со второй половины января могут начаться ожесточенные бои. Существует большая опасность повторения наступления российских войск с севера, с территории Беларуси в период ретроградности Меркурия – с 29 декабря по 18 января.

23 июля – 4 сентября будет период ретроградности Венеры, и в это время лучше не заключать никаких партнерских взаимоотношений и не подписывать брачные соглашения. Вообще, ретроградность Венеры, в первую очередь, будет касаться дел, которые имеют непосредственное отношение к финансам и партнерству. Во второй половине лета нам предстоит пересматривать дела, возвращаться в прошлое, анализировать ошибки и исправлять их. Поэтому финансовые ситуации лучше корректировать летом.

Когда Меркурий будет ретроградным, лучше не делать никаких покупок, особенно не покупать технику и электронное оборудование, не отправляться в путешествия, не подписывать важных бумаг, не оформлять фирмы. Меркурий будет ретрограден 29 декабря – 18 января, 21 апреля – 15 мая, 23 августа – 15 сентября, 13 декабря – 2 января 2024 года.

Юпитер будет ретроградным с 4 сентября по 31 декабря, поэтому лучше всего в это время не проводить никаких выборов. Если в Украине будет возможность перенести выборы Верховной Рады, то лучше так и сделать – сместить их на 2024 год.

Сатурн будет ретроградным с 17 июня по 4 ноября, и это будет не самое лучшее время для продвижения в карьере и профессии.

Уран будет ретроградным до 23 января и с 29 августа до конца 2023 года. Это не лучшее время для перемен.

С 1 июля до 6 декабря будет ретроградным Нептун. Этот период неблагоприятен для лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

Плутон будет ретроградным с 1 мая по 11 октября. В этот период не стоит начинать заниматься спортом.

Затмения 2023 года

В 2023 году будет четыре важных затмения. Затмения обычно происходят парами: лунное и через две недели солнечное, или наоборот. Периоды между затмениями называют "коридорами затмений". В этом году такие коридоры будут с 20 апреля по 5 мая и с 14 по 28 октября.

Первое солнечное затмение будет происходить с напряженным влиянием Плутона 20 апреля, в день рождения Гитлера. Затмение может принести серьезные перемены и кризисы, которые затронут большие массы людей. Особенно это будет касаться Российской Федерации – именно в апреле там могут случиться бунты или гражданская война.

Ось затмения – Овен-Весы – будет выделять тему отношений с собой и другими людьми. Для многих это затмение положит конец сложным и изматывающим отношениям. Для кого-то это станет новой страницей в жизни, в понимании себя и своих истинных желаний. На первый план выйдут личные трансформации. Если у вас были какие-то инициативы и амбиции, то вполне возможно вблизи этого затмения они будут вырываться наружу с большой силой.

5 мая нас ожидает лунное затмение, то есть в день рождения Карла Маркса. В стране, где прижилось учение Маркса, может случиться что-то страшное. Затмение будет вблизи 9 мая, и эта дата может стать днем капитуляции и поражения России. В мае станет понятно, что РФ окончательно и бесповоротно проиграла эту войну.

Это лунное затмение на Уране указывает на неожиданные резкие перемены, особенно в финансовой сфере. Начнет рушиться рубль. Финансовая неустойчивость будет серьезнейшим образом сказываться на России. Это затмение все еще удерживает внимание на финансовой оси Скорпион-Телец и намекает на то, что мы должны оглянуться назад в прошлое. Те перемены, которые нас ожидают вблизи данного затмения, будут являться логическим продолжением прошлого, либо же нам придется смотреть в прошлое и делать выводы. Поэтому лучше все свои денежные долги вернуть до 5 мая.

14 октября нас ждет страшное кольцевое солнечное затмение в 22-ом градусе Весов. Этот градус связан с дипломатией, символ его – две лошади, которые мчатся. Это солнечное затмение может открыть новый коридор и предоставить новые финансовые возможности на оси Телец-Овен. Внимание будет приковано к дипломатии, судам и юридическим делам. Вероятно, в это время состоится суд в Гааге над преступниками РФ.

28 октября нас ждет частичное лунное затмение на оси Телец-Скорпион. Оно будет проходить при участии Марса, Меркурия и Юпитера. Это положение планет может указывать на утрату синхронности в действиях, желаниях и потребностях. Действия в это время могут не соответствовать ценностям, а поспешность и импульсивность вполне могут привести к бедам. В это время не стоит вкладывать деньги, действовать сгоряча, особенно в том, что касается финансов, ресурсов и личного здоровья.

Опасные и напряженные периоды 2023 года

По движению Марса мы можем понять, когда в 2023 году нас ожидают сложные напряженные периоды, когда агрессивная энергия этой планеты найдет выход, когда нам нужно быть очень внимательными к окружающей среде, настроению других людей, к нашим физическим и психологическим состояниям.

9-15 января Марс будет статичен. Это время будет довольно стрессовым. Особенно напряженным этот период будет для российских граждан, которым объявят о старте второй волны мобилизации. Обычно на разворотах Марса бывают странного рода волнения, всплески агрессии у людей и природы. И, конечно, где-то на складах боеприпасов в РФ вновь будет "бавовна".

Статичный Марс – неблагоприятное время для начинаний, серьезных решений и любого экстрима. Поэтому 9-15 января не стоит организовывать никакой бизнес.

Также сложным периодом будет середина марта 2023 года. Вообще весь месяц может оказаться довольно стрессовым и поворотным, особенно в финансовом плане.

Марс будет довольно агрессивным и накаленным, потому в этом месяце возможны напряженные события. Но будет благоприятная ситуация в гороскопе нашего главнокомандующего Валерия Залужного – Юпитер соединится с Марсом, потому напряженные события будут, прежде всего, в РФ, поскольку Украина пойдет в большую атаку и начнет ломать зубы врагу.

Активность Нептуна может искажать реальную картину происходящего, есть риск быть кем-то обманутым. Однако при этом можно будет обмануть и генералов армии противника. Далеко не вся информация в это время будет в свободном доступе. Возможны конфликты, в том числе на религиозной почве. Не исключено, что будет уход из церкви патриарха Кирилла.

Марс встанет напротив Плутона во второй половине мая. В это время будет самая опасная ситуация и самые большие катастрофы для мира. Не дай бог, чтобы в этот период Путин все еще оставался у власти. Сформируется очень сложная напряженная конфигурация с Юпитером, который будет в знаке Тельца. Это опасный период для любого экстрима, рискованных действий. Это может быть агрессия с большим размахом, которая затронет массу людей. Не исключены разного рода катаклизмы, катастрофы, пожары, разгул преступности, террористических организаций, бедствия. В мае может быть начало гражданской войны в Российской Федерации.

Также у нас будут напряженными конец июня и начало июля. В это время будет сохраняться тревожность, замедлятся многие процессы. Также могут отказывать тормоза, особенно у поездов, будут падать самолеты. Кроме того, может случиться какая-то обширная техногенная катастрофа в РФ.

В октябре и в середине ноября будет коридор затмений, а также сложные аспекты быстрых планет, в частности, Плутона. В очередной раз может быть выброс агрессии и напряжения. В это время возможны революционные настроения во всем мире. В ноябре Марс встанет напротив Юпитера и Урана, а потому могут сметаться правящие режимы, что может давать резкие неожиданные события, внезапные вспышки агрессии, ссоры, природные катаклизмы, могут быть землетрясения, извержения вулканов.

Для чего хорош 2023 год

В 2023 году нужно готовиться к серьезным переменам, которые ждут нас в последующие лет 10-15. Нужно исправлять ошибки прошлого и активно заниматься реализацией задуманного с целью быстро начать дело, но затем замедлиться, чтобы был хороший старт и основательный финиш.

Начало года будет хорошим для активных краткосрочных проектов, А вот приобретение полезных навыков и получение опыта будет благоприятно во второй половине года.

В этом году следует работать над своим мышлением, избавляться от старых шаблонов. 2023 год благоприятен для пересмотра отношений с другими людьми либо перезагрузки отношений, особенно в середине года.

В общем, Плутон, входя в знак Водолея, принесет нам большие перемены, демократию, свободу, одухотворенность и возможности кардинально изменить всю нашу жизнь в ближайшем будущем. Этот год положит начало большим переменам в Украине.

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