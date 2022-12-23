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Новые испытания и трагические события в 2023: астролог рассказал, сколько продлится война в Украине

23 декабря 2022, 17:29
Астролог составил гороскоп для Украины на 2023 год, и рассказал об опасных аспектах.
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Гороскоп для Украины на 2023 год / pixabay

Война в Украине будет продолжаться минимум до весны 2023 года. Как говорит астролог Влад Росс Главреду, в год Кролика Юпитер будет раздувать огонь войны. По словам Росса, в первой половине 2023 года Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой путь, начатый в 2022 году. 16 мая он перейдет в Тельца.

"Юпитер в Овне не любит медлить, потому первые пять месяцев 2023 года – это время быстрых решений и краткосрочных проектов, на которые раньше не хватало смелости. Когда Юпитер перейдет в Тельца, проекты замедлятся, или что-то начнет их тормозить. Поэтому если у вас есть краткосрочные дела, нужно их успеть сделать в первые пять месяцев года, воспользовавшись моментом, пока Юпитер будет находиться в быстром импульсивном знаке зодиака", - сказал Росс.

Катаклизмы, война и катастрофа

"Если рассматривать негативные проявления этого периода, то во время прохождения Юпитера по знаку Овна часто случаются различные катаклизмы, катастрофы с участием огня, войны, усиливается агрессия в обществе. Поэтому до весны война в Украине точно не закончится, поскольку Юпитер будет раздувать огонь войны. Из-за этого враг предпримет новые попытки захватить наши территории, борьба за независимость будет ожесточенной, а на фронте будет "мясорубка" с большими жертвами. Также в это время высокопоставленные лица могут потерять свои посты и уйти в отставку. Особенно это касается России, Беларуси, Ирана – в этих странах все может кардинально измениться и может произойти революция", - говорит астролог Главреду.

Юпитер будет находиться в знаке Тельца с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024 года.

Юпитер в Тельце – это непростое время, как показывает история. В 2023 году Юпитер не доберется до соединения с Ураном, который уже давно гостит в Тельце, но будет уверенно к нему подбираться. Негативное влияния Юпитера в Тельце ощутит на себе Россия, где все перечисленное выше может случиться сразу после 16 мая.

Украину будет ждать процветание

"Юпитер в Тельце делает акцент на земельных ресурсах, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Во всех этих сферах Украину будет ждать процветание. Также в 2023 году в Украине будет очень хороший урожай. Если ваш бизнес связан с одной из этих сфер, вы преуспеете", - сказал Росс.

Квадрат Юпитера и Марса к Плутону 2023

Юпитер вместе с Марсом создадут квадрат к Плутону 18 мая, поэтому плюс-минус 15 дней до этой даты и после будет сохраняться сложная ситуация. Этот аспект предупреждает о серьезных опасностях и катаклизмах в этом месяце.

Ситуация опасна применением различного оружия, даже тактического ядерного.

"Оппозиция двух агрессивных планет – Плутона и Марса – дает выход напряжения и приносит трагические события, а в сочетании с Юпитером масштаб этих событий может быть намного больше. В мае очень вероятны техногенные катастрофы, особенно в России", - говорит Росс в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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